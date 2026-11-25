Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres salir a tomar algo diferente, una michelada puede ser una buena alternativa. Esta preparación, de origen mexicano, combina cerveza con jugo de limón, sal y otros ingredientes que pueden incluir salsa inglesa, ají, merkén o distintas mezclas de condimentos.

Aunque existen múltiples versiones, la michelada se caracteriza por su equilibrio entre sabores cítricos, salados y picantes. Algunos establecimientos ofrecen recetas tradicionales, mientras que otros incorporan ingredientes propios para darle un sello particular.

En Viña del Mar hay bares y restaurantes donde puedes encontrar esta preparación para acompañar una salida con amigos o una comida. Si no sabes qué hacer en Viña del Mar, estas son tres alternativas para considerar.

Qué hacer en Viña del Mar: tres lugares donde tomar micheladas

Bar 3T: micheladas para acompañar una salida con amigos

Ubicado en 7 Norte 153, Bar 3T es una alternativa para quienes buscan un espacio de encuentro con ambiente deportivo y una carta de bebidas que incluye cervezas y micheladas.

Su oferta contempla distintas variedades de cerveza, entre ellas Cristal, Heineken, Kunstmann Torobayo, Kunstmann Lager Sin Filtrar, Austral Calafate y Dolbek Maqui. Estas opciones permiten elegir la base de la preparación según las preferencias de cada persona.

El establecimiento también cuenta con una carta de comida para compartir, donde destacan las chorrillanas y las papas rústicas con distintos acompañamientos. Es una opción para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y quieren combinar una michelada con algo para picar.

Rua Bar: micheladas en un ambiente de música rock

En avenida Valparaíso 89 se encuentra Rua Bar, un establecimiento que combina una propuesta de pub con una carta de comida y bebidas. Su ambiente tiene una marcada identidad rockera, con música y decoración vinculadas a este estilo.

Las micheladas figuran entre las preparaciones mencionadas por sus visitantes, quienes también destacan la posibilidad de acompañarlas con papas y otros productos para compartir. Su oferta incluye además cervezas y distintas alternativas de comida, entre ellas sushi y shawarmas.

Por su ubicación céntrica y su ambiente informal, Rua Bar es otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y prefieren disfrutar de una cerveza preparada en un espacio de encuentro.

Taquería La Mexicana: una michelada para acompañar la gastronomía mexicana

En avenida Valparaíso 1137 funciona Taquería La Mexicana, un restaurante especializado en preparaciones de inspiración mexicana. Su propuesta incluye tacos, enchiladas, burritos, quesadillas y otras recetas tradicionales, además de una carta de bebidas y coctelería.

Las micheladas también forman parte de la experiencia que destacan algunos de sus visitantes, quienes las mencionan entre las bebidas que acompañan sus comidas. La combinación resulta especialmente apropiada para disfrutar junto a preparaciones condimentadas y platos con distintos niveles de picante.

El establecimiento fue fundado por una pareja originaria de Monterrey, que llegó a Viña del Mar con el propósito de compartir recetas familiares de la cocina mexicana. Es una alternativa para quienes quieren incorporar sabores de México a sus panoramas gastronómicos en la ciudad.

Qué hacer en Viña del Mar: disfrutar micheladas y sabores diferentes

La michelada ofrece una manera distinta de disfrutar la cerveza, gracias a la combinación de limón, sal y condimentos que pueden modificar su sabor según la receta de cada establecimiento.

Bar 3T, Rua Bar y Taquería La Mexicana son tres alternativas para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar y quieren probar esta preparación. Cada lugar ofrece una experiencia diferente: desde un bar con ambiente deportivo hasta un pub de identidad rockera y un restaurante dedicado a la gastronomía mexicana.