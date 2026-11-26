El diputado republicano Agustín Romero descartó formar una colación con Chile Vamos, debido a sus críticas al Gobierno. E, incluso, ante la posibilidad de plantearse un apoyo a la Acusación Constitucional contra el ministro Fernando Rabat
En declaraciones al podcast “Cómo te lo Explico”, que recoge La Tercera, ante la sola posibilidad de plantearse un respaldo al libelo contra Rabat, “claramente no hay ninguna posibilidad de una coalición”, dijo.
“Para tener coalición lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros vamos a defender siempre nuestro Gobierno. Pero más allá de eso, yo creo que no hay posibilidad, al menos yo no estoy de acuerdo tampoco”, añadió.
Añadió que “cuando tenemos personas dentro del mismo grupo, que muchas veces andan pidiendo cambios de gabinete, cambios de conducción política, que se necesita cirugía mayor, cosas de ese tipo, no tenemos una coalición”.
En todo caso, destacó que “hemos tenido mejores entendimientos con unos que con otros”. Como la UDI, partido con el cual “nos hemos entendido bastante bien, pero creo que también este tema de decir hagamos coalición es para nosotros mucho más profundo”.
Diputado Romero descarta formar coalición entre Republicanos y Chile Vamos
En declaraciones al podcast “Cómo te lo Explico”, que recoge La Tercera, ante la sola posibilidad de plantearse un respaldo al libelo contra Rabat, “claramente no hay ninguna posibilidad de una coalición”, dijo el parlamentario republicano.
El diputado republicano Agustín Romero descartó formar una colación con Chile Vamos, debido a sus críticas al Gobierno. E, incluso, ante la posibilidad de plantearse un apoyo a la Acusación Constitucional contra el ministro Fernando Rabat