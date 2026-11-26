La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), calificó como “un día histórico para Chile” el despacho a ley del proyecto de Sala Cuna Universal. Destacó que su aprobación representa el fin de una discriminación que por más de un siglo ha afectado a las mujeres y, particularmente, a las madres trabajadoras.

Núñez afirmó que “hoy es un día histórico para Chile. No solo despachamos la Ley de Presupuestos, con amplios apoyos tanto en la Cámara como en el Senado, sino que también ponemos fin a una discriminación hacia las mujeres que se arrastraba por más de 100 años. Estamos concretando un avance que va a cambiar la vida de miles de familias”.

“Una verdadera política de Estado”

La parlamentaria destacó que la aprobación de Sala Cuna Universal constituye “una verdadera política de Estado impulsada durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que avanzó en la administración del presidente Gabriel Boric. Y se ha concretado durante el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, demostrando que es posible construir acuerdos y sacar adelante iniciativas que trascienden las diferencias políticas.”

Remarcó que “este logro ha sido posible, principalmente, gracias al trabajo organizado de la sociedad civil y a la convicción de senadores y senadoras de distintos sectores, que supieron poner por delante a Chile, más allá de las diferencias que pudieran existir en algunos puntos”.

La presidenta del Senado subrayó que la nueva legislación representa un cambio decisivo para las mujeres, al permitirles desarrollarse laboralmente, alcanzar independencia económica y desplegar sus talentos sin que la maternidad se convierta en una barrera para sus proyectos de vida.

En esa línea, sostuvo que “estamos en un momento crucial para decirles a todas las chilenas, especialmente a las madres trabajadoras, que nunca más tendrán que elegir entre el cuidado de sus hijos y la posibilidad de desarrollarse. Ser económicamente independientes, desplegar sus talentos y salir adelante. Ese es el sentido profundo de esta ley: abrir oportunidades, terminar con una injusticia y avanzar hacia un país donde el cuidado no sea un obstáculo para el desarrollo de las mujeres”.

Junto con valorar el trabajo legislativo, el diálogo y la voluntad política que permitieron concretar la aprobación, Paulina Núñez hizo un llamado a relevar los avances y buenas noticias que surgen desde el Congreso. “Porque sacar adelante iniciativas positivas en el Poder Legislativo requiere mucho esfuerzo, diálogo y, por supuesto, la voluntad política que hoy se expresó en una votación que nos permite entregarle una noticia histórica a Chile”.