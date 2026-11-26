Edmundo González, excandidato en las elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela y proclamado como mandatario electo por la oposición, anunció su intención de regresar próximamente a su país. Esto tras permanecer exiliado cerca de dos años en España.



“Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?”, señaló en un mensaje en la red social X.



González dio a entender que estará en su país natal para el próximo 5 de diciembre, cuando se celebrará una peregrinación en Guanare. Ahí se encuentra el santuario de la patrona de Venezuela, con motivo del Año Jubilar Coromotano. Anunció que asistirá la líder opositora María Corina Machado.



“Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes”, afirmó en su mensaje. Partió recordando que este jueves se celebra en muchos países el Día de Acción de Gracias.



“La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer”, afirmó, asegurando que él, en particular, tiene “mucho que agradecer a los venezolanos, a España” y también a su familia.



Durante este tiempo lejos de Venezuela, añadió González, “sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa”.



González llegó a España en septiembre de 2024 con ayuda del gobierno español ante su inminente detención en su país y donde recibió posteriormente asilo,

