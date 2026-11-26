EEUU se encuentra en alerta por una “fuerte tormenta costera” en el Día de Acción de Gracias, celebración que coincide con el mayor tráfico aéreo en 16 años.

Según consignó Emol, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el fenómeno provocará inundaciones, mareas altas extraordinarias y nevadas.

Por un lado, el organismo detalló que la situación provocará “vientos intensos, lluvias torrenciales e inundaciones costeras de gran magnitud” a lo largo de la costa este. Esto abarca desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra.

También se espera nieve de moderada a intensa sobre el valle medio del Mississippi y los Apalaches. Y a esto se suma una serie de tormentas en el Pacífico para la costa oeste, desde California hasta el estado de Washington.

El NWS prevé que esas tormentas causen lluvias, nevadas en zonas montañosas, vientos, inundaciones costeras y oleaje hasta la próxima semana.

Florida, en la costa este, y California en la costa oeste, fueron los primeros lugares en sentir los efectos del fenómeno, ante la llegada de fuertes olas.

Incluso, en Florida, el Ayuntamiento de Miami emitió una advertencia por las “king tides” (mareas altas extraordinarias). Al respecto, mencionaron que “pueden provocar inundaciones en zonas bajas”.

En ese sentido, solicitaron “evitar caminar o conducir a través de aguas inundadas” y mantener “los vehículos alejados de las áreas propensas a inundaciones”.

Estado de emergencia en Nueva Jersey

Por su parte, el estado de Nueva Jersey declaró un estado de emergencia, ya que la gobernadora Mikie Sherrill avisó de posibles apagones. A la vez, afirmó que “el peor momento” ocurriría durante la mañana del Día de Acción de Gracias, es decir, este jueves.

Cabe destacar que la Administración Federal de Aviación (FAA) había previsto el pasado martes el mayor tráfico aéreo en 16 años, durante los días del festivo de Acción de Gracias. En total, se esperaban más de 417.000 vuelos, en medio de fallos técnicos, retrasos y escasez de controladores aéreos.