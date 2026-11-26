El senador socialista Gastón Saavedra anunció que su par Juan Luis Castro, también del PS, dejará la presidencia del Comité del Socialismo Democrático. Esto tras la polémica por el retiro de los permisos constitucionales y eventual falsificación de firmas digitales.



En entrevista con Radio 13c, Saavedra dijo que “es una situación mala, evidentemente afecta la imagen y eso significa que va a haber que hacer algunos cambios que ya vienen, sobre todo en la bancada”.



“Nosotros tomamos decisiones, hemos hecho análisis y la autocrítica interna.Tenemos la disposición a resolver nuestros problemas y será público cuando lo estimemos”, añadió Saavedra.



Añadió que “entendemos que no puede continuar Juan Luis a la cabeza de esto. Es una decisión tomada y lo resolveremos lo antes posible para que esta situación se zanje ahí. Para que no tengamos dificultades”.



Castro admitió que hizo las maniobras inconsultas para retirar los permisos constitucionales de ausencia de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (Ind-PPD) mientras estaban en la gira con el Presidente Kast. Esto con el fin de modificar los quórums en la tramitación del Presupuesto 2027.



La Fiscalía Regional de Valparaíso inició una investigación de oficio por eventual falsificación de firma electrónica, causa en la cual están imputados Castro y la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, también involucrada en la maniobra.