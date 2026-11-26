Williams Alarcón protagonizó un dramático momento este miércoles, en el triunfo por 2-0 de Boca Juniors sobre Independiente Rivadavia en el Estadio La Bombonera, resultado que clasificó al cuadro xeneize a los cuartos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino.
El volante chileno arrancó como suplente e ingresó a los 36′, reemplazando a Milton Delgado, quien sintió una molestia. Pero desafortunadamente, estuvo poco tiempo en cancha.
Lo anterior, debido a que al inicio del complemento, el formado en Colo Colo sufrió una lesión muscular en el abductor de la pierna derecha y se retiró llorando de la cancha.
En tanto, Carlos Palacios, el otro chileno que milita en el conjunto boquense, no sumó minutos y ya acumula cuatro partidos sin ingresar al terreno.
Consignar que Boca Juniors viene de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana el fin de semana pasado y ahora se ilusiona con el título del certamen trasandino.
El complejo momento de Alarcón:
MALA SUERTE PARA BOCA EN EL MEDIOCAMPO: Williams Alarcón, que reemplazó por lesión a Delgado, también se LESIONÓ y Alan Velasco ingresó en su lugar. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/ySeBjE3Yo5— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026