El calor extremo continuará durante varios días en Santiago, con temperaturas que podrían superar los 30 °C durante la última semana de noviembre y los primeros días de diciembre.

Este miércoles, la capital pudo alcanzar los 33 °C, mientras que algunos sectores de la Región Metropolitana incluso superarían los 34 °C. Estas condiciones marcarían el inicio de una posible ola de calor, recogió La Tercera.

Según el pronóstico de Javier Hernández, meteorólogo de Meteored, este jueves 26 será la segunda jornada consecutiva con temperaturas sobre los 30 °C en Santiago.

Tanto el modelo europeo ECMWF como el norteamericano GFS proyectan máximas cercanas a los 32 °C.

Para el viernes 27 se espera un escenario similar. De hecho, ese día “podría completarse la ola de calor”, según explicó Hernández.

¿Hasta cuándo seguirá el calor en Santiago?

Aunque durante el fin de semana se proyecta un ligero descenso, las temperaturas continuarán elevadas.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las máximas llegarán a los 30 °C tanto el sábado como el domingo.

Sin embargo, el calor no terminaría con el fin de semana. “Las altas temperaturas se instalarán durante varias jornadas en Santiago”, advirtió el meteorólogo.

En esa línea, el modelo europeo ECMWF proyecta que entre el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre los termómetros seguirían superando los 30 °C.

De concretarse este escenario, la seguidilla podría extenderse hasta completar ocho días consecutivos con temperaturas sobre ese umbral.

¿Cuándo comenzarán a bajar las temperaturas?

Una señal de alivio aparece en las últimas proyecciones del modelo europeo. Según Hernández, los registros podrían comenzar a disminuir durante la primera semana de diciembre.

“Los datos más recientes anticipan un posible descenso de las temperaturas máximas por debajo de los 30 °C a partir del miércoles 2 de diciembre”, señaló.

De todas formas, el especialista llamó a tomar esta tendencia con cautela. Todavía quedan varios días y las proyecciones podrían cambiar en las próximas actualizaciones.