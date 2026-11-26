Miles de jóvenes se preparan para rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2026. Este lunes 30 de noviembre, martes 1 y miércoles 2 de diciembre, estudiantes de todo Chile deberán presentarse para rendir los tests para el ingreso a las universidades adscritas al sistema de acceso, como Competencia Lectora y Competencia Matemática, y al menos una electiva (Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales).

En estos días previos, la idea no es acumular materia. Sino por el contrario transformar la experiencia en un ejercicio de calma, cuidado personal y confianza en el camino recorrido, según los expertos.

El jefe del Departamento de Admisión de la Universidad de Santiago, Álvaro González, hizo un llamado a las y los jóvenes a que “lleguen a rendir la PAES con tranquilidad y confianza en todo lo que han aprendido. No estén pensando constantemente en el puntaje que necesitan. Sino concéntrensen en cada pregunta y den lo mejor”.

Añadió que “es fundamental tener presente que detrás de cada estudiante hay una historia, mucho esfuerzo y oportunidades que no siempre han sido las mismas. Esta prueba es importante, pero un puntaje no define todas sus capacidades ni lo que pueden lograr”.

Los expertos detallan que entre los errores más frecuentes en las jornadas previas a la PAES, están intentar compensar en tres días lo que no se alcanzó a revisar en meses, porque quedarse estudiando hasta la madrugada solo suma cansancio y agotamiento mental, justo cuando la mente necesita claridad para leer con calma y analizar preguntas.

“Es recomendable repasar contenidos hasta 24 horas antes de la fecha”

Según el psicólogo y académico de la Usach, Marco Villalta, “es recomendable repasar contenidos hasta 24 horas antes de la fecha de examen. No es un número mágico. Es necesario dejar tiempo para crear información que se consolide en la memoria. Es mucho más relevante que el postulante tenga tiempo para descansar, dormir adecuadamente, oxigenarse haciendo deporte. Salir a caminar y tomar contacto con la naturaleza”.

Se recomienda bajar las revoluciones y repasar únicamente temas generales, como también revisar errores frecuentes de ensayos anteriores.

El docente de la Facultad de Humanidades argumentó que es normal que las situaciones de evaluación generen ansiedad. “Cada persona desarrolla las estrategias para manejar la ansiedad que mejor le acomode”, dijo.

Villalta hizo hincapié en algunos consejos generales para enfrentar la Prueba de Acceso a la Educación Superior. Tales como una alimentación balanceada; una adecuada higiene de sueño (8 o 9 hrs, sin uso de fármacos) ; combinar el estudio con la recreación y participar en actividades de colaboración y compañerismo directo.

Asimismo consideró importante reducir el uso de pantallas y la información de redes digitales para no confundir eso con conocimiento.

“Administrar bien el tiempo y mantener la calma puede marca una diferencia”

Álvaro González agregó que el día de rendición de la PAES “si se encuentran con una pregunta que no pueden responder, no quedarse pegados y avanzar con las que puedan resolver. Para, luego, regresar a las más difíciles. A veces, administrar bien el tiempo y mantener la calma puede marcar una diferencia importante”, sentenció.

Es importante este fin de semana dejar todo listo con anticipación para evitar el lunes aquellos apuros innecesarios; recordar imprimir la tarjeta de identificación desde el portal del DEMRE; verificar que la cédula de identidad o el pasaporte estén vigentes, tener un par de lápices grafito junto a una goma de borrar y revisar el local asignado.

Finalmente, recordar que esta prueba es una oportunidad de ingresar a estudiar a las universidades adscritas al sistema de acceso, pero el futuro profesional del alumno o alumna no se define la próxima semana.

Si bien los resultados se conocerán el 4 de enero de 2027, existen otras vías de acceso directo que tienen algunas casas de estudios como las vías de Amisión Especial y una nueva oportunidad con la rendición de la PAES de invierno 2027.