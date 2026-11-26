El diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI) se refirió a la Acusación Constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y manifestó que está reconsiderando su voto.



En conversación con Radio Universo, Teao señaló que sigue “esperando la respuesta del Ejecutivo, en este caso del ministro, hasta este viernes. Quiero ver qué es lo que plantea la defensa. Yo creo que esto hay que verlo con tiempo, pero lo que más me llama la atención es el comportamiento de la oposición”.



“Yo quiero darme el tiempo de escuchar la defensa del ministro con respecto a esta situación, porque una cosa es lo político y otra cosa, netamente, es lo jurídico, que tiene que ver con la Acusación Constitucional. Que tenga sustancia, que tenga méritos y que esté bien conformada para que justamente, basado en lo jurídico, podamos tomar una decisión como corresponde”, indicó.



El parlamentario sostuvo que está cambiando su posición. “Hoy día estoy en duda. Voy a estar en reflexión principalmente por el comportamiento y la instrumentalización de los menores de parte de la oposición (…) cuando veo que la oposición utiliza a los menores, a las víctimas como munición política, la verdad es que lo único que hacen es revictimizarlo, y es lo más bajo que he visto dentro de estos cinco años que yo he estado siendo diputado”.



El legislador apuntó a “la falta de sustancia de la acusación, también, porque si repiten lo que vivimos en una sesión especial que tuvimos del ministro, es como contradecirlo. Estoy en el proceso de seguir leyendo tranquilamente, hasta el día lunes a las 12:00 que estamos citados”.



Añadió que “hasta el momento, y espero revisar y terminar de ver la defensa del ministro Rabat, digamos que me estoy absteniendo”.