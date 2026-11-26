El Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó la prisión preventiva de Andre Matías Basáez Ugalde (24), imputado como autor del delito consumado de femicidio íntimo agravado de su ex pareja M.P.V.C., de 31 años. El crimen fue cometido este miércoles en esta comuna de la Región de Valparaíso.



Tras la audiencia de formalización, el magistrado Ignacio Adana estimó que con los antecedentes es posible fundar en esta etapa procesal la ocurrencia del hecho. Y la participación de Basáez Ugalde en los delitos.



Además, consideró que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. Por la pena que arriesga por estos ilícitos en un juicio oral, además de no tener conducta anterior irreprochable.

Se ordenó el ingreso al Complejo Penitenciario Valparaíso

El magistrado ordenó el ingreso del imputado al Complejo Penitenciario Valparaíso y fijó el plazo de investigación de 180 días.



Los hechos ocurrieron en una vivienda de calle Rafael Fabres, donde el sujeto también violó a su suegra, de 51 años, quien descubrió el homicidio. La madre de la víctima fue auxiliada por personal policial y trasladada hasta el hospital de Quilpué.



La mujer llegó hasta el inmueble y fue atacada por el imputado con un arma cortante. Sufrió diversas heridas. El sujeto fue detenido anoche por Carabineros en la misma vivienda donde cometió el crimen.



En tanto, de acuerdo al examen médico criminalista de la víctima, se estableció una data de muerte superior a dos o tres días aproximadamente, al parecer provocada por una asfixia por sofocación.



El imputado registra antecedentes policiales por lesiones, hurto y una denuncia por violencia intrafamiliar. Además, habría sido detenido hace tres o cuatro días por mantener una orden de detención vigente.