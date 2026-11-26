Andy Taylor, guitarrista británico y miembro de la formación clásica de Duran Duran, murió a los 65 años de edad, luego de una larga lucha contra el cáncer de próstata.

Según informó la banda en un comunicado compartido en redes sociales, el músico “falleció en paz en casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre”.

En el texto, la esposa del guitarrista, Tracey Taylor, expresó a nombre de la familia que “Andy afrontó estos últimos años con mucho valor y determinación. Nunca se rindió, luchó hasta el final y nunca perdió su amor por la vida. La amabilidad y el apoyo que le brindaron los fans de todo el mundo a lo largo de su enfermedad le proporcionaron un inmenso consuelo y fuerza, y por ello siempre les estaremos agradecidos”.

Desde la agrupación destacaron que “Andy estuvo presente desde el inicio de nuestra historia. Desde el momento en el que llegó a Birmingham desde el noreste (de Inglaterra) con una guitarra y una convicción inamovible en lo que nos podíamos convertir, aportó un fuego y un estilo indeleble a nuestra música”.

Taylor formó parte de Duran Duran desde sus inicios en la década de los ’80. Asimismo, según consignó Emol, participó en la composición de varios de sus mayores éxitos, como “Hungry like a wolf” o “Save a Prayer”,

El músico dejó Duran Duran en 1985, cuando la banda se dividió. Posteriormente, regresó al grupo a inicios de los 2000 para un nuevo álbum, hasta su salida en 2006.

Por su parte, cuando Duran Duran ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2022, el guitarrista hizo público su diagnóstico de cáncer de próstata, mediante un comunicado que leyó la banda, debido a que no pudo asistir a la ceremonia.