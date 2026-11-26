El café concert “Las Indomables” prepara su regreso con parte de su elenco original y una nueva integrante: la diputada Pamela Jiles, quien ocupará el lugar de Pamela Díaz.

La primicia fue entregada por la Doctora Cordero en el programa “Zona de Estrellas”. Allí reveló que Patricia Maldonado, dueña de la marca, se comunicó con ella para invitarla a participar nuevamente en el espectáculo, recogió La Hora.

La psiquiatra contó que recibió el llamado la semana pasada. “La llamaron la semana pasada para decirme, advertirme, si estoy disponible para volver con Las Indomables”, relató.

Además, confirmó que aceptó la propuesta. “Yo, con el respeto, el cariño que le tengo a la Patricia, le dije que sí”, agregó María Luisa Cordero, quien formó parte del elenco original desde el estreno del café concert en 2011.

¿Quiénes integrarán el nuevo elenco de Las Indomables?

La propia Doctora Cordero adelantó los nombres de las figuras que participarán en esta nueva etapa del espectáculo.

“Están confirmadas ya la Raquel, la Patricia, la Pamela y yo”, explicó. De esta manera, confirmó el regreso de Raquel Argandoña, Patricia Maldonado y Pamela Jiles, además de su propia participación.

Pamela Jiles ocupará el lugar de Pamela Díaz, quien no será parte de este retorno. Sobre su incorporación, la exdiputada explicó que hubo una condición para concretar el regreso del grupo.

“Como hubo un alejamiento de la Pamela con respecto a mí, ‘entonces todas’, me dijo el señor Avendaño”, recordó sobre la persona que la contactó. “Y volvemos todas”, insistió.

Finalmente, María Luisa Cordero bromeó sobre lo que podría ser su última gira con Las Indomables, considerando su edad.

“Yo tengo 84 años. Mi próxima parada, en el Parque del Recuerdo”, comentó.