La justicia argentina citó a declaración indagatoria a tres miembros del Opus Dei, entre ellos al vicario auxiliar Mariano Fazio, número dos a nivel mundial de la organización religiosa.

Todo esto, en el marco de una investigación sobre presuntos “hechos de explotación, servidumbre y trata de personas” ocurridos en el país contra decenas de mujeres durante décadas, según consignó Radio Cooperativa.

El juez trasandino, Daniel Rafecas, convocó para febrero del 2027 a Fazio; y también al exvicario regional, Víctor Urrestarazu; y el exsecretario de la sección Mujeres, Gabriel Dondo.

La citación se vincula con la indagatoria por los presuntos delitos de “reducción y mantenimiento en una condición de servidumbre” de M. I. E.. Ella es la única de las víctimas cuya denuncia no se encuentra prescrita.

Esta decisión del juez se produce más de un año después de que la fiscalía realizara el pedido de indagatoria. Además, coincide con la reciente visita a Argentina del Papa León XIV, quien recibió a algunas víctimas de abuso por parte de miembros de la Iglesia, aunque no trascendieron sus identidades.

La acusación

La citada emisora indicó que, de acuerdo a fuentes de la querella, la víctima ingresó a la organización eclesiástica siendo menor de edad a mediados de la década de 1980. En concreto, acusan que hasta el 2015 prestó “tareas domésticas en forma permanente, en jornadas extensas y sin descanso efectivo”.

Además, “sin disponer de los ingresos que percibía, con sus comunicaciones y vínculos familiares restringidos y con su vida personal y su salud sujetas a decisiones ajenas”.

La víctima, según la denuncia, padeció durante esos años un “progresivo deterioro de su salud física y psíquica, con un cuadro depresivo que habría sido abordado únicamente mediante medicación psiquiátrica”. Y agrega: “Sin modificación alguna de sus condiciones de trabajo y de vida, y hasta su salida de la institución”.

En su acusación, el Ministerio Público Fiscal (MPF) apunta a un mecanismo de captación de mujeres. Según la investigación, en total serían al menos 44 víctimas, en su mayoría menores de edad y en situación de vulnerabilidad económica. A su vez, el MPF sostiene que la institución captaba a las mujeres con la promesa de ofrecerles un hogar y educación

Luego, “eran destinadas de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas adineradas y principalmente hombres”.

La investigación incluyó a los exvicarios regionales Carlos Nannei y Patricio Olmos Newton. Sin embargo, actualmente los presuntos delitos se encuentran prescritos.