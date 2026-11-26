El Tribunal Constitucional (TC) desestimó este jueves la impugnación presentada por diputados de oposición contra el proyecto que flexibiliza el traspaso de establecimientos educacionales municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Despejando así uno de los obstáculos para que la iniciativa se convierta en ley.



La presentación, respaldada por 47 parlamentarios, buscaba declarar inconstitucionales cinco disposiciones de la reforma a la Ley N°21.040. Esta modifica las condiciones para que las municipalidades puedan conservar la administración de sus colegios y postergar su incorporación al sistema de educación pública.



A través de sus canales oficiales, el organismo confirmó la resolución señalando que el Pleno “rechaza requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de honorables diputadas y diputados de la República, respecto de la impugnación a normas del Proyecto de Ley que modifica la Ley N°21.040”.



Los cuestionamientos de los legisladores apuntaban principalmente a que las modificaciones podrían alterar el carácter excepcional de la permanencia de los establecimientos bajo administración municipal. Además de flexibilizar los requisitos exigidos para acceder a una postergación de los traspasos.



El pleno del TC estuvo integrado por su presidenta, María Pía Silva, y por los ministros: Daniela Marzi, Nancy Yáñez, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera, Catalina Lagos, Héctor Mery, Marcela Peredo y Mario Gómez.