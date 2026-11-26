Peatones realizaron este jueves una detención ciudadana a dos adolescentes de 15 y 17 años, por su presunta participación en un robo con intimidación a una transeúnte en la comuna de Las Condes.

Los hechos se registraron en las inmediaciones de avenida Presidente Riesco, según lo informado por Emol.

Aquí, los dos menores de edad habrían intimidado con un arma blanca a una mujer de nacionalidad colombiana para sustraer su celular, correspondiente a un iPhone 16 Pro Max.

Acto seguido, civiles que se percataron de lo ocurrido iniciaron una persecución, la cual terminó en calle Benjamín, a la altura del número 2952.

Eso sí, uno de los adolescentes agredió con un cuchillo a uno de los hombres que participó en la detención ciudadana, provocando una lesión cortante en su antebrazo izquierdo, recogió el citado medio.

Finalmente, con el apoyo de otros transeúntes y compañeros de trabajo, los peatones redujeron y retuvieron a los dos sujetos hasta la llegada de Carabineros y personal municipal.

Personal de la 17ª Comisaría de Las Condes adoptó el procedimiento y detuvo a ambos adolescentes como presuntos autores del delito de robo con intimidación.