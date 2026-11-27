Una luna de miel, un aniversario o un fin de semana lejos de la rutina se esperan con muchas ganas, y por eso cualquier tropiezo se siente más.

Planificar con orden, decidir qué reservas pueden moverse y revisar qué seguro de viaje, como los que ofrece Santander, calza con tu ruta te ayuda a cuidar la experiencia y el presupuesto.

Antes de reservar, define qué tipo de viaje están preparando, porque de eso depende cuánto anticipar y cuánto dinero comprometer por adelantado.

Cada ocasión tiene su propio calendario:

Se organiza con meses de margen y suele concentrar el mayor gasto, así que conviene cerrar primero lo que depende de la fecha del matrimonio y dejar lo demás con opción de cambio.

La fecha tiene un valor simbólico y rara vez se puede mover, por lo que vale más asegurar una reserva flexible que una tarifa barata sin reembolso.

Se arma con pocos días de aviso y casi siempre dentro de Chile, aunque los fines de semana largos y la temporada alta reducen la disponibilidad, así que conviene reservar apenas tengan la fecha definida.

¿Dónde partir? Por lo que no admite cambios, como los días libres en el trabajo o la fecha de la celebración. Después vienen los pasajes, luego el alojamiento y, al final, las experiencias especiales: una cena, un spa o una excursión que le dé sentido al viaje.

Lo más caro del itinerario debería ir con tarifas que permitan cambios o cancelación. También ayuda reunir confirmaciones, horarios y condiciones en un documento compartido, así los dos saben qué se pagó, qué plazos de cancelación corren y qué se puede recuperar si algo cambia.

Los contratiempos no llegan todos al mismo tiempo. Pensarlos por etapa te permite saber qué revisar en cada momento del viaje:

Antes de salir: una enfermedad, un problema familiar o un cambio laboral de cualquiera de los dos puede obligar a cancelar o a postergar todo el viaje.

una enfermedad, un problema familiar o un cambio laboral de cualquiera de los dos puede obligar a cancelar o a postergar todo el viaje. En el trayecto : un vuelo retrasado o una conexión perdida descuadra el check-in, una noche ya pagada o la actividad reservada para el día siguiente.

: un vuelo retrasado o una conexión perdida descuadra el check-in, una noche ya pagada o la actividad reservada para el día siguiente. En el destino: una intoxicación, una lesión en una excursión o un robo cambian los planes y generan gastos médicos o de reposición inesperados.

una intoxicación, una lesión en una excursión o un robo cambian los planes y generan gastos médicos o de reposición inesperados. Al momento de volver: un retorno anticipado por una emergencia en casa implica cambiar pasajes con poco aviso y a precios altos.

En pareja, el problema de uno es de ambos.

Si uno de los dos queda en observación médica, el otro normalmente se queda acompañando, con noches extra de alojamiento y comidas que no estaban en el presupuesto.

Por eso conviene revisar que la cobertura incluya a los dos viajeros y considere ese tipo de situaciones.

Tampoco descartes el respaldo en viajes cortos. Una ruta en auto por el sur o un fin de semana en la costa también pueden incluir una urgencia médica o una falla del vehículo, y existen coberturas pensadas para recorridos dentro del país, con asistencia médica y apoyo en ruta.

Hablar algunos temas en casa evita discusiones en plena escapada. Estos acuerdos simples hacen que el viaje fluya mejor:

Fondo para imprevistos: separen un monto común solo para emergencias, distinto del dinero destinado a paseos o compras.

separen un monto común solo para emergencias, distinto del dinero destinado a paseos o compras. Plan B : definan qué harán si se cancela un vuelo o se pierde una noche, para no tener que decidirlo bajo presión.

: definan qué harán si se cancela un vuelo o se pierde una noche, para no tener que decidirlo bajo presión. Reparto de tareas: que uno se encargue de las reservas y el otro de revisar las condiciones de la póliza ordena la preparación.

que uno se encargue de las reservas y el otro de revisar las condiciones de la póliza ordena la preparación. Límites del viaje: acuerden qué actividades harán y cuáles no, sobre todo si incluyen deportes o excursiones de mayor exigencia.

Celebrar en pareja también significa cuidarse mutuamente cuando algo no sale como esperaban.

Elegir un seguro de viaje acorde con la ocasión, el destino y la duración de la escapada te da esa tranquilidad, y en Santander puedes revisar alternativas para recorridos nacionales e internacionales antes de confirmar tus reservas.