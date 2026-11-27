La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, se reunieron este viernes en el Palacio de Gobierno de Lima para encabezar el séptimo Gabinete Binacional entre ambos países. El encuentro representa el espacio de más alto nivel de las relaciones bilaterales y marca la reactivación de esta instancia diplomática tras cinco años sin celebrarse.