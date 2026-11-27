Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de la gastronomía peruana, existen distintas alternativas para conocer sus preparaciones más tradicionales. Aunque el ceviche suele ser uno de los platos más reconocidos de esta cocina, su repertorio también incluye recetas calientes, guisos, carnes salteadas y preparaciones a base de papa y legumbres.

Entre sus exponentes destacan el ají de gallina, una preparación cremosa de pollo con ají amarillo; el lomo saltado, que combina carne de vacuno con cebolla, tomate y papas fritas; y el tacu tacu, una mezcla de arroz y frejoles que se dora en la sartén.

Para quienes quieran ampliar su recorrido gastronómico y probar estas recetas, presentamos tres restaurantes peruanos ubicados en distintos sectores de Santiago.

Qué hacer en Santiago: restaurantes para probar clásicos de la cocina peruana

Barandiaran: tacu tacu, ají de gallina y preparaciones criollas

En Manuel Montt 315, en Providencia, se encuentra Barandiaran, un restaurante con una larga trayectoria en la capital y una carta que reúne distintas preparaciones de la gastronomía peruana.

Entre sus alternativas aparecen el ají de gallina, elaborado con pollo y crema de ají amarillo, y distintas versiones de tacu tacu. Una de ellas es el tacu tacu con filete salteado, que combina la tortilla de arroz y frejoles con trozos de carne, tomate y cebolla.

También ofrece una causa fría de lomo saltado, además de tequeños rellenos de ají de gallina y de lomo saltado. Estas opciones permiten acercarse a los ingredientes y sabores de la cocina criolla a través de distintas preparaciones.

El restaurante está ubicado en Manuel Montt 315, Providencia. Su carta también incluye pescados, mariscos y alternativas vegetarianas.

Machu Picchu: una carta con sabores de distintas regiones del Perú

Otra alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren probar recetas peruanas es Machu Picchu, ubicado en avenida Francisco Bilbao 1256, en Providencia.

El restaurante cuenta con una carta que incorpora preparaciones tradicionales como el ají de gallina, el lomo saltado y el seco de res. También ofrece tacu tacu norteño, acompañado de seco de res, y una versión de tacu tacu criollo que se sirve con lomo saltado, huevo y plátano frito.

Para quienes prefieren compartir, dispone de un piqueo criollo que reúne ceviche mixto, arroz con mariscos, lomo saltado, ají de gallina y chicharrón mixto. Así, es posible probar distintas preparaciones en una misma visita.

La propuesta se complementa con entradas como los anticuchos criollos, elaborados con corazón de vacuno y salsa anticuchera peruana, y una selección de postres que incluye suspiro limeño y crema volteada.

El Ají Seco: clásicos peruanos en pleno Santiago Centro

En el centro de la capital también puedes encontrar El Ají Seco, restaurante ubicado en San Antonio 530, que incorpora distintas recetas de la gastronomía peruana en su propuesta.

Su menú ejecutivo contempla alternativas como causa de pollo, ceviche mixto y empanada de ají de gallina entre las entradas. Para los platos principales, incluye lomo saltado, preparado con trozos de vacuno salteados con cebolla, tomate y salsa de soya, además de pollo en salsa de champiñones y pescado a la plancha.

La oferta permite acercarse a algunos de los sabores más reconocibles de la cocina peruana sin limitarse a las preparaciones marinas. Entre sus postres también aparecen opciones como crema volteada, torta tres leches y cheesecake de maracuyá.

El local se encuentra en San Antonio 530, en Santiago Centro, y atiende de lunes a sábado entre las 12:00 y las 23:00 horas, y los domingos entre las 12:00 y las 22:00 horas, según la información publicada por el establecimiento.

Qué hacer en Santiago: un recorrido por otros sabores de la gastronomía peruana

La cocina peruana tiene mucho más que ofrecer que sus conocidos ceviches y tiraditos. Sus recetas criollas reúnen ingredientes como ají amarillo, papas, arroz, frejoles, carnes y hierbas aromáticas, que dan forma a preparaciones con distintas texturas y sabores.

Por eso, si estás buscando qué hacer en Santiago, visitar alguno de estos restaurantes puede ser una oportunidad para descubrir platos como el tacu tacu, los anticuchos o el ají de gallina, y ampliar tu experiencia con una de las gastronomías más reconocidas de Latinoamérica.