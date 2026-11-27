Las flores son una alternativa para regalar en cumpleaños, aniversarios y otras ocasiones especiales. En Concepción existen distintas florerías que ofrecen desde ramos de temporada hasta arreglos personalizados y decoración para eventos.

Si buscas qué hacer en Concepción, te presentamos algunos lugares donde puedes encontrar estas propuestas y conocer sus servicios.

Qué hacer en Concepción: florerías con ramos y arreglos para distintas ocasiones

Jardín Julio Flores

Dirección: Barros Arana 1393, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres encontrar arreglos florales personalizados, Jardín Julio es una alternativa para distintas ocasiones. Esta florería ofrece ramos y diseños para cumpleaños, aniversarios, saludos y fechas especiales, además de alternativas para expresar condolencias.

También cuenta con servicios de decoración floral para matrimonios y eventos, como ceremonias, recepciones, licenciaturas y celebraciones. Sus trabajos se realizan de manera personalizada, considerando las ideas y preferencias de cada cliente.

Alba Florería

Dirección: Beltrán Mathieu 75, Concepción, BioBío.

Alba Florería es una alternativa para encontrar arreglos florales y regalos, ya que este estudio floral trabaja en la confección de ramos para distintas ocasiones, con opciones de compra y despacho a domicilio.

Además, cuenta con servicio de entrega de flores en el Gran Concepción, por lo que puedes coordinar un pedido incluso si te encuentras fuera de la ciudad. Para consultar por diseños, disponibilidad y encargos personalizados, puedes revisar su Instagram.

Qué hacer en Concepción: una cafetería que ofrece flores y flores especiales para cada ocasión

Floreria Mor

Dirección: Tucapel 337, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres encontrar flores de temporada, Florería Mor cuenta con distintas alternativas para regalar o complementar una ocasión especial. Entre sus productos destacan las peonías, flores que se caracterizan por sus pétalos abundantes y variedad de colores.

La tienda ofrece esta variedad por tiempo limitado y sujeta a disponibilidad de stock. Para consultar por los modelos disponibles, precios y encargos, puedes revisar su Instagram.

Café y Flores Floralis

Dirección: Av. Chacabuco 556, Concepción, BioBío.

Si buscas un lugar que combine flores y cafetería, Floralis ofrece una propuesta que reúne ambas experiencias. En su espacio puedes disfrutar de cafés, tés y pastelería, además de encontrar ramos elaborados con flores de temporada.

La florería cuenta con alternativas para regalar y arreglos florales para distintas ocasiones. También ofrece ramos de novia, suscripciones para recibir flores en casa y despachos a domicilio dentro de Concepción. Además, organiza talleres relacionados con la creación de arreglos florales.