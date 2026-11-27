Con una fiesta abierta a toda la comunidad, la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile celebrará cuatro años de trayectoria este sábado 28 de noviembre, en el Campus Juan Gómez Millas.

La jornada contará con recorridos mediados por las exposiciones Animalia, del Museo de Arte Popular Americano (MAPA), y La ciudad de Pepe Moreno. Poética cotidiana contra la prisa, además de cuentacuentos y presentaciones musicales del Jazz Ensamble Conservatorio de Santiago, el Ensamble de Guitarras ISUCH y Alhué Jazz Band.

Entre las actividades destaca también un malón ciudadano, que invita a compartir alimentos y recuerdos del Campus Juan Gómez Millas, mediante fotografías, cartas u objetos que formen parte de su memoria colectiva. Además, se proyectará la obra inmersiva “Mistral XR” y una retrospectiva de Walter Tournier y cine de animación.

Coordenadas

Fecha: Sábado 28 de noviembre

Horario: 10:00 a 14:00 horas

Lugar: Plataforma Cultural, Campus Juan Gómez Millas, avenida Grecia 3551, Ñuñoa.

Entrada: Liberada, previa descarga de tickets en Portaldisc.