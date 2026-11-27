Una histórica celebración en torno al talento lírico joven se vivió anoche en la Sala Principal del Teatro Municipal de Santiago. Laffont Competition celebró su segunda final sudamericana. El concurso de la Metropolitan Opera se realiza en la región desde el año pasado. Esto gracias a un inédito convenio con Fundación Ibáñez Atkinson que permite a los cantantes sudamericanos avanzar por sus primeras etapas de manera directa, sin tener que viajar a Estados Unidos para ser evaluados por expertos.

Esta temporada, el concurso realizó audiciones en el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Mayor de Bogotá y el Teatro Municipal de Santiago. Instancias a partir de las cuales fueron seleccionados los nueve cantantes líricos que compitieron en la final sudamericana. Entre los que estaban representados cinco países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Paraguay.

Virginia Guevara y José Andrés Muñoz

De todos los cantantes, resultaron ganadores el contratenor chileno José Andrés Muñoz y la soprano argentina Virginia Guevara. Estos obtuvieron cupos para concursar en la semifinal. Esta se realizará en marzo en el icónico teatro del Lincoln Center. En esta etapa, tendrán la oportunidad de ganar diversos premios en metálico, así como de avanzar al Gran Concierto Final.

Formada en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, de cuyas temporadas ha sido parte desde 2024, la soprano Virginia Guevara (29) ha sido reconocida en su país con el Premio Voz Revelación 2024 de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina (ACMA). Mientras que el contratenor José Andrés Muñoz (28), quien además ejerce como médico, estudia desde el año 2020 con la mezzosoprano Evelyn Ramírez. En 2025, resultó finalista de Paris Opera Competition, instancia a la que clasificó a través de las Audiciones Internacionales organizadas ese mismo año por Fundación Ibáñez Atkinson.

Tercer lugar para Victoria Ratto

El concurso además distinguió con el tercer lugar a la soprano argentina Victoria Ratto. En una decisión tomada por el jurado liderado por Melissa Wegner, directora ejecutiva de la Laffont Competition y del Lindemann Young Artist Development Program de la Metropolitan Opera. Y además conformado por Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago-Ópera Nacional de Chile; y Viviana Barrios, directora artística asociada de la Deutsche Opera Berlin.

“Es un gran honor estar de nuevo en Santiago, celebrando por segunda vez la Región Sudamérica. El nivel de 2026 fue mayor que el del año pasado, que es exactamente lo que queremos ver. Incluso pude ver una gran mejoría de algunos de los cantantes que volvieron a concursar este año. El nivel de profesionalismo fue maravilloso y todos hicieron lo mejor posible para estar a la altura del momento. Nos emociona recibir a estos dos cantantes en la Met Opera en marzo”, dijo Melissa Wegner, directora ejecutiva de la Laffont Competition y del Lindemann Young Artist Development Program.

Andrés Rodríguez Spoerer, chairman para Sudamérica de la Laffont Competition y gerente de Música de Fundación Ibáñez Atkinson, destacó el valor colaborativo de este proceso. Donde distintos teatros y organizaciones se sumaron para potenciar el ecosistema lírico de la región. “El desarrollo de carreras artísticas es un proyecto conjunto que exige visión, coordinación y estructuras que sostengan el crecimiento de nuestros artistas en el largo plazo (…)”.

“Es un honor ser parte de esta iniciativa, contribuyendo desde este espacio a impulsar las carreras de las nuevas generaciones de artistas de nuestro continente y fortalecer el ecosistema sudamericano de la ópera. Porque cuando unimos esfuerzos, las oportunidades se multiplican”, agregó Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago.