La diputada Zandra Parisi (PDG) fue hospitalizada este viernes en la Clínica Santa María, en Providencia, luego de acudir al servicio de urgencias debido a un intenso dolor derivado de una complicación tras una extracción dental.



Según informó Emol, la parlamentaria permanecería internada al menos hasta este sábado. Mientras espera ser evaluada por un cirujano maxilofacial.



De acuerdo con los antecedentes conocidos, presentaría un cuadro de alveolitis maxilofacial. Una afección que puede desarrollarse después de una extracción dental.



El nuevo episodio de salud se produce a pocos días de que Parisi informara que suspendería sus actividades presenciales durante dos semanas. Esto luego de someterse a un procedimiento odontológico de urgencia el pasado martes 24 de noviembre.

Polémica por certificado odontológico

La situación médica de la legisladora se da en medio de la polémica por el certificado odontológico que presentó ante la Cámara de Diputados para justificar sus 14 días de reposo.



El documento, fechado el 24 de noviembre, incluía el nombre y una imagen de la firma del implantólogo Francisco Valdés Pérez.



Sin embargo, el profesional negó haber emitido el certificado y aseguró que su firma fue incorporada sin su autorización. A través de una declaración pública, anunció que recurrirá a las instancias legales correspondientes.



Parisi, en tanto, rechazó cualquier irregularidad de su parte y explicó que fue la propia clínica donde recibió atención la que le proporcionó el documento. Según su versión, debido a la ausencia de su especialista tratante, fue atendida por otros profesionales del recinto, quienes realizaron la intervención de urgencia.



La diputada también manifestó que cuenta con antecedentes clínicos para respaldar su situación y que está evaluando acciones legales contra el odontólogo.



En paralelo, la Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias en que fue confeccionado el certificado y determinar eventuales responsabilidades penales.



La controversia tiene además una arista política, debido a que el período de reposo informado por Parisi coincide con la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, programada para este lunes 30 de noviembre.