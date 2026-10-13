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Tormenta eléctrica en Santiago: Se registran granizos y truenos en algunos sectores de la capital

La caída de granizos ocurrió en diferentes sectores de Las Condes, La Florida, Macul, Providencia y La Reina, entre otras comunas. Además, se reportaron truenos y chubascos.

Leonardo Medina
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Tormenta eléctrica en Santiago: Se registran granizos y truenos en algunos sectores de la capital

La tarde de este martes se reportó la caída de granizos en diferentes sectores del sector oriente de Santiago, en la Región Metropolitana, a lo cual se sumaron truenos y lluvia fuerte.

Dicha situación se produce en medio de la tormenta eléctrica que está pronosticada para esta jornada en la zona central. 

La caída de granizos ocurrió en distintos sectores de Las Condes, La Florida, Ñuñoa, Macul, Providencia y La Reina, entre otras comunas. A través de redes sociales, usuarios comenzaron a publicar videos del fenómeno meteorológico.

Se espera que las precipitaciones continúen durante la tarde de este martes y vayan disminuyendo en intensidad y cantidad con el correr de las horas.

Videos de los granizos y truenos:

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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