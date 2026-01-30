¿Amante del dulce? Descubre estos locales de postres y qué hacer en Santiago hoy

Si eres más de lo dulce que de lo salado, este recorrido es para ti. Helados artesanales, pasteles, chocolates y otras delicias se combinan en una experiencia de sabor de primer nivel, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago y darse un gusto inolvidable.

Desde La Nación te presentamos esta guía con los mejores locales para disfrutar de un buen postre en la capital.

Pastelería Patty Cariño

Si estás buscando qué hacer en Santiago y tu brújula te guía hacia el sector sur de la capital, hay una parada obligatoria: la Pastelería Patty Cariño.

Ubicada en la calle Colombia 8775, este rincón floridano se ha transformado en un verdadero santuario para los amantes de la repostería artesanal, cada torta, pastel y galleta se elabora con el tiempo y el cariño que su nombre promete, logrando sabores que evocan la mejor pastelería de antaño pero con una presentación impecable.

Puedes visitar este imperdible de lunes a sábado entre las 10:00 y 20:00 horas, y los domingos de 10:00 a 19:00 horas.

El Toldo Azul

Desde que abrió sus puertas en 2015 en el corazón de Las Condes, El Toldo Azul es para quienes buscan helados con sabores auténticos y propuestas únicas en Santiago.

Su enfoque principal es la pureza: aquí no encontrarás colorantes ni saborizantes artificiales, sino una elaboración honesta que se adapta a todos los gustos con opciones de agua, leche y alternativas sin azúcar, además de repostería y cafetería.

ar. Entre sus preparaciones más podrás probar el Chocolate blanco con cerezas y merengue de frutos secos, o el siempre equilibrado Caramelo salado. Para quienes buscan texturas más complejas, el Mascarpone café brownie y su refrescante Pie de limón.

Direcciones y horarios

Las Condes: Isidora Goyenechea 3200-b. (Lunes a domingo, 10:00 a 21:00 hrs).

Isidora Goyenechea 3200-b. (Lunes a domingo, 10:00 a 21:00 hrs). Providencia: José Manuel Infante 1208. (Lunes a domingo, 10:00 a 21:00 hrs).

José Manuel Infante 1208. (Lunes a domingo, 10:00 a 21:00 hrs). Vitacura: Luis Pasteur 5950.

Luis Pasteur 5950. Tienda Tabancura: Tabancura 1530 (Solo compras online, retiro o delivery).

Brussels Heart of Chocolate

Fundado en 2017 bajo el concepto de ser el primer “Bar de Chocolates” de la ciudad, este destino es un verdadero paraíso para quienes buscan una experiencia sensorial completa donde el cacao es el protagonista absoluto de la mesa.

Dentro de sus imperdibles, destaca el famoso fondue para dos, una mezcla perfecta de frutas frescas, waffles y chocolate belga que invita a compartir.

También son obligatorios los “Waffles Brussels”, generosamente bañados en distintos tipos de chocolate. Una experiencia diseñada para quienes buscan qué hacer en Santiago y de fácil acceso, con varios locales en la ciudad, que te dejamos a continuación.

Direcciones y sucursales

Providencia: Santa Magdalena 187.

Santa Magdalena 187. Lastarria: Padre Luis de Valdivia 327.

Padre Luis de Valdivia 327. Barrio Italia: Avenida Italia 870 (Factoría Italia).

Avenida Italia 870 (Factoría Italia). Las Condes: Linneo 6575, Local 5.

Linneo 6575, Local 5. Mall Plaza Vespucio: Av. Vicuña Mackenna Ote. 7140, Local E-1168 (Sector Lifestyle).

Av. Vicuña Mackenna Ote. 7140, Local E-1168 (Sector Lifestyle). Mall Plaza Oeste: Américo Vespucio 1501, Cerrillos.

Confitería Torres

Hablar de la Confitería Torres es sumergirse en la historia viva de Chile. Fundada en 1879, este icónico rincón del Palacio Iñiguez ha sido el punto de encuentro de presidentes y figuras nuestra política, pero más allá de su fama por el sándwich Barros Luco, es su carta de que además, sus platos principales los postres no se queda atrás con su sello aristocrático.

Con su Flan de Vainilla, un clásico que llega a la mesa acompañado de una salsa de manjar que evoca los mejores recuerdos de infancia. Si buscas algo más elaborado, el Strudel caliente con helado es una apuesta segura por su equilibrio de temperaturas, mientras que sus Papayas al jugo con crema ofrecen ese sabor del norte chileno que tanto se agradece en las tardes capitalinas.

El restaurante clásico lo encontrarás en Alameda 1570, atendiendo de lunes a miércoles de 10:00 a 20:00 horas, y los jueves y viernes se extiende hasta las 21:00 horas