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Detienen a carabinero guardia del Palacio de La Moneda por la muerte de conductor baleado

Personal de la PDI y Carabineros concretó en la Región Metropolitana la captura del cabo primero Luis Mauricio Orellana, de 31 años. El funcionario es investigado por el homicidio con arma de fuego de Omar Damián Solís Godoy, hecho registrado el pasado 9 de mayo en Talcahuano.

Eduardo Córdova
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Detienen a carabinero guardia del Palacio de La Moneda por la muerte de conductor baleado

La detención de un carabinero que cumplía funciones de guardia en La Moneda reactivó la investigación por la muerte de un conductor ocurrida hace poco más de dos semanas en Talcahuano. El caso incluyó una persecución y terminó con la víctima recibiendo un disparo en el tórax.

Personal de la PDI y Carabineros concretó en la Región Metropolitana la captura del cabo primero Luis Mauricio Orellana, de 31 años. El funcionario es investigado por el homicidio con arma de fuego de Omar Damián Solís Godoy, hecho registrado el pasado 9 de mayo en Talcahuano.

Fuentes ligadas al caso señalaron a Emol que la detención fue realizada por instrucción del Tribunal de Garantía de Talcahuano. El procedimiento fue desarrollado de manera conjunta entre detectives y efectivos policiales.

Según antecedentes recopilados durante la investigación, y dados a conocer por Canal 13, el uniformado se trasladaba junto a su pareja —también carabinera— y su cuñado. En ese contexto, el vehículo en el que iban habría sido impactado por otro automóvil conducido por la víctima, quien posteriormente huyó del lugar.

El episodio derivó en una persecución que se extendió por más de 30 minutos por distintas calles de Talcahuano. El seguimiento terminó cuando el conductor chocó contra otro automóvil y luego impactó la reja de una vivienda.

De acuerdo con los antecedentes, el carabinero descendió de su vehículo y efectuó un disparo con su arma particular. El proyectil impactó al conductor en la zona torácica.

Testimonio y versión de Carabineros

Un testigo presente en el lugar relató al citado medio que “sólo sé que él estaba desesperado nomás, en el momento. Después, con el impacto que tenía el hombre ahí, empezó a gritar por el dolor”.

En una primera versión, Carabineros sostuvo que el funcionario disparó luego de que el conductor intentara atropellarlo.

A través de un comunicado, la institución indicó que “uno de los funcionarios se identificó como carabinero y le ordenó al conductor descender del vehículo. Según los primeros antecedentes, el sujeto habría intentado atropellar al funcionario, ante lo cual éste hizo uso de su arma particular, debidamente inscrita, hiriéndolo en la zona torácica”.

La víctima fue trasladada hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde falleció horas después. Además, desde Carabineros señalaron que el conductor dio positivo a la prueba de alcohol.

La investigación es encabezada por el fiscal Juan Yáñez, de la Fiscalía del Biobío, mientras que la Brigada de Homicidios de Concepción quedó a cargo de las diligencias tras la detención del funcionario.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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