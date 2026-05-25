Máximo Pacheco se despidió de Codelco y luego renunció a NovaAndino Litio

En su último día como presidente de Codelco Máximo Pacheco presentó su renuncia a NovaAndino Litio, la sociedad creada entre Codelco y SQM para desarrollar el negocio del litio en el Salar de Atacama.



Junto con la entrega del mando del directorio de Codelco a Bernardo Fontaine, un frente polémico se le abrió a Pacheco.



Se trata de los duros cuestionamientos por la sobreestimación en 27 mil toneladas de la producción 2025 de la empresa.

“Me invade una emoción muy profunda”

Pacheco cumplía este lunes 25 de mayo su última jornada en Codelco, y en función de ello hizo un video en el que señaló que “me invade una emoción muy profunda, pues partir es morir un poco”.



Posteriormente se conoció que además renunció a la empresa NovaAndino Litio, vinculada al producto no metálico. Esto se lo informó en una carta a Fontaine, designado en su reemplazo en la cuprífera por el Presidente José Antonio Kast.



En la misiva dijo que “el país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así. Para algunos la reducida bandería política vale más que el interés nacional”.



“He seguido atentamente, en estas últimas semanas, la ofensiva que han llevado algunos sectores para demandar mi renuncia al cargo de director en NovAndino Litio. Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional, imaginada en beneficio de la nación se transforme, por cuestiones puramente partidistas, en un campo de disputa miope y pequeño”, sostuvo Pacheco.

“No quiero motivar una odiosa controversia”

Añadió en el texto dirigido a Fontaine que “como no quiero motivar una odiosa controversia. Por el bien del país, de nuestro querido Codelco y de todo el valor que representa la magnífica empresa que hemos creado, he decidido presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de Director de Nova Andino Litio SpA”.



De acuerdo a Pacheco, “siempre a quienes ocupan estas posiciones para avanzar e innovar y no simplemente administrar, mi desempeño ha sido objeto de controversias y está abierto a la evaluación pública”.



“Pero como señalé en la Junta de Accionistas del pasado 20 de abril, tomamos a Codelco en una situación difícil, y hoy lo dejamos más fuerte, más robusto y con un horizonte que es mejor”, añadió en la carta.



Al final de la misiva, Pacheco expresó su agradecimiento al Expresidente Gabriel Boric “por su confianza en Codelco y en mi gestión”, y “especialmente a las directoras y directores que, al margen de visiones políticas, respaldaron este proyecto en forma exigente, pero sin vacilaciones. Sin este gran esfuerzo colectivo, no habría sido posible alcanzar en tres largos años un resultado de tanto valor estratégico para Chile”.