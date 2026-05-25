Armada confirma dos pescadores rescatados y dos fallecidos tras volcamiento de lancha en Talcahuano

La Armada de Chile confirmó este lunes que dos pescadores fallecieron y otros dos lograron ser rescatados, tras el volcamiento de una lancha en las costas de Talcahuano, Región del Biobío.

El accidente se registró cerca de 12 millas náuticas al oeste de Punta Tumbes, de acuerdo a lo consignado por T13.

La lancha fue identificada como “María Elena II”. En un principio, se informó que tres personas iban a bordo de la embarcación. No obstante, con el correr de las horas se reveló que finalmente eran cuatro.

Según informó Emol, la teniente 1° Camila Ovalle, de la Capitanía de Puerto de Talcahuano, entregó detalles del operativo. “El rescate contó con la participación de tres unidades marítimas y de una aeronave que verificó desde el aire el panorama de superficie”, explicó.

“Esto permitió el rescate de cuatro personas, dos de ellas en buen estado”, precisó.

Los dos sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Las Higueras de Talcahuano, para su respectiva evaluación.

Respecto a las víctimas fatales, un pescador fue encontrado sin vida y el segundo falleció en un recinto médico, después de ser rescatado bajo riesgo vital.

La Brigada de Homicidios de la PDI se constituyó en el lugar por disposición del Ministerio Público, comenzando con la investigación policial.

Alcalde de Talcahuano realiza llamado

Por su parte, Eduardo Saavedra, alcalde de Talcahuano, realizó un llamado para avanzar en la seguridad de los pescadores artesanales.

“El año pasado perdimos la vida de varios pescadores artesanales de nuestras costas”, sostuvo. Asimismo, nombró al “Magdalena 2 y la Bruma, que es un caso conocido a nivel nacional”.

En este sentido, enfatizó que “constantemente estamos con el alma en un hilo esperando que nuestra gente sale a buscar el sustento en un área tan afectada con poca disponibilidad de recursos”.

En cuanto al accidente de esta jornada, relató: “A las 07:29, el patrón de pesca o capitán, señala y envía una imagen al dueño de la embarcación, comentándole que se estaban hundiendo”.

“Eso, por supuesto, tiene que tener una investigación que la va llevar adelante la autoridad marítima”, expresó.