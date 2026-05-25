Delincuentes amarraron y encerraron a mujer durante un asalto en una casa en Lo Barnechea

Una mujer de 41 años sufrió un violento robo al interior de su vivienda en el sector El Molino, en la comuna de Lo Barnechea. El delito fue cometido por cuatro desconocidos que actuaron con el rostro cubierto.

Los sujetos ingresaron por la parte posterior del inmueble y forzaron la puerta principal utilizando destornilladores. Una vez dentro, intimidaron a la víctima con las mismas herramientas.

La afectada fue amarrada y encerrada en una habitación mientras los delincuentes revisaron distintas dependencias de la casa en busca de especies de valor.

Los antisociales sustrajeron una caja fuerte que contenía dinero, joyas y otros artículos de valor. Tras concretar el robo, escaparon del lugar en dirección desconocida.

La mujer no resultó lesionada y posteriormente realizó la denuncia ante las autoridades. En primera instancia fue asistida por Carabineros y personal de seguridad municipal de Lo Barnechea.

La víctima también entregó antecedentes a la PDI respecto de las especies robadas y de la dinámica del asalto ocurrido en el domicilio.

PDI realiza diligencias por el asalto

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, que trabaja para identificar a los responsables del delito ocurrido en la comuna.

Los detectives revisan cámaras de seguridad y registros del sector para establecer cómo actuó el grupo y determinar la identidad de los involucrados.

Hasta el momento no existe un avalúo oficial sobre el monto total de las especies sustraídas durante el robo.