Trump afirma que solo firmará con Irán un acuerdo “grande y significativo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que no firmará un acuerdo con Irán que no sea “grande y significativo”. Señaló que “será exactamente lo contrario” del histórico pacto nuclear firmado con Teherán en 2015. Washington lo abandonó unilateralmente en 2018 durante su primer mandato.



“El acuerdo con Irán será uno grande o significativo, o no habrá acuerdo. Será exactamente lo contrario del desastre que supuso el Plan de Acción Integral Conjunto -nombre oficial del acuerdo de 2015- negociado por la fallida administración Obama. Supuso un camino directo y abierto para Irán hacia las armas nucleares. No, no alcanzo acuerdos como ese”, indicó en un mensaje en redes sociales.



Cargó contra los demócratas que están criticando el posible pacto y que “no saben nada del acuerdo potencial” que se negocia con Irán. “Cosas que ni siquiera se han negociado aún”.

Trump afirmó que el Partido Demócrata “ha perdido el rumbo”. Y “critica constantemente cada una de las fantásticas victorias” que logra el mandatario.

“Solo será un gran acuerdo para todos”

Añadió que “las negociaciones con la República de Irán marchan bien”. Reiteró que “solo será un gran acuerdo para todos, o no habrá acuerdo y será una vuelta al frente del batalla y los disparos, pero más intenso y con más firmeza que antes”. “Nadie quiere eso”.



El mandatario reveló que durante sus conversaciones del sábado con líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin manifestó a estos países que “debería ser obligatorio que estos países, como mínimo, se sumen de forma simultánea a los ‘Acuerdos de Abraham'”, en referencia a un reconocimiento a Israel.



“Los países sobre los que se ha discutido son Arabia Saudí, EAU, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Bahréin”, detalló. EAU y Bahréin ya firmaron los ‘Acuerdos de Abraham’ en 2020, mientras que Egipto y Jordania firmaron acuerdos de paz en 1979 y 1994, respectivamente.

