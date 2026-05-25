“Soy amiga de las dos…”: Mayte Rodríguez defendió romance entre Kika Silva y viudo de Javiera Suárez

La actriz alzó la voz tras algunas críticas que generó la relación entre Silva y el doctor Cristián Arriagada, debido a la amistad que mantenía Kika con Javiera Suárez. “No entiendo lo malo… a quién criaron de esta manera en este siglo. Lo veo hermoso”, sostuvo.

Leonardo Medina
Mayte Rodríguez defendió públicamente en sus redes sociales el romance entre Kika Silva y el doctor Cristián Arriagada, viudo de Javiera Suárez. 

Hace algunos días se reveló que Silva y Arriagada habían iniciado una relación amorosa, lo cual provocó ciertas críticas de algunos usuarios y panelistas de farándula. 

Los cuestionamientos apuntaban a la amistad que mantenía Silva con Suárez, quien murió en junio de 2019. 

En ese marco, Rodríguez reaccionó en su cuenta de Instagram a una publicación, donde abordaban unas opiniones vertidas en el programa “Zona de Estrellas” (Zona Latina). 

La actriz dejó un comentario, señalando que “permiso, yo soy amiga de las dos. Y creo, en mi humilde opinión, (que) para ser feliz y que sea genuino y honesto, está perfecto”.

En la misma línea, sentenció que “no entiendo lo malo… a quién criaron de esta manera en este siglo. Lo veo hermoso”.

Mayte Rodríguez reacciona a las críticas contra la relación de Kika Silva y el viudo de Javiera Suárez
Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina

