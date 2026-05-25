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Senador Walker y tramitación de megarreforma: “El que va a marcar los tiempos es Claudio Alvarado”

El parlamentario de Demócratas, en conversación con Radio Cooperativa, dijo que “Quiroz va a tener que ceder, si no, no va a tener los votos. Este partido se juega en la cancha de Claudio Alvarado (Interior-Segegob) y en la de José García Ruminot (Segpres)”.

Patricia Schüller Gamboa
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Senador Walker y tramitación de megarreforma: “El que va a marcar los tiempos es Claudio Alvarado”

El senador Matías Walker (Demócratas) se refirió, en conversación con Radio Cooperativa, a la tramitación del proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

Remarcó que el ministro de HaciendaJorge Quiroz, deberá ceder y buscar consensos transversales para lograr su aprobación en la Cámara Alta.

Walker sostuvo que la discusión del proyecto tendrá un tono más “reflexivo” en el Senado.

“Lo que he propuesto es que esto sea fruto de un acuerdo amplio”

“Lo que he propuesto es que esto sea fruto de un acuerdo amplio, como lo hicimos en materia de pensiones. Creo que el Senado fue capaz, en la reforma de pensiones, de dejar legítimas diferencias de lado y lograr un acuerdo sobre la base de que todas las partes cedieron algo en sus pretensiones”, indicó.

Añadió que “por eso valoro lo que dijo el ministro del Interior (Claudio Alvarado) el día de ayer: que si era necesario darse más tiempo, atendido que el Senado es más reflexivo para llegar a un acuerdo, se va a hacer. Yo comparto los fundamentos de esta reforma“.

Sobre la tramitación del proyecto, Walker sostuvo que es fundamental que el Gobierno logre consenso “con ambos sectores” para asegurar la aprobación del proyecto: “Quiroz va a tener que ceder, si no, no va a tener los votos. Este partido se juega en la cancha de Claudio Alvarado (Interior-Segegob) y en la de José García Ruminot (Segpres)”, destacó, consignó Cooperativa

Agregó que “es una cancha que ellos conocen, que es la cancha del Senado, que les es conocida y donde ellos saben que los senadores quieren hacer propuestas”, indicó.

Walker sostuvo que “el que va a marcar los tiempos es Claudio Alvarado, porque además él tiene mucha experiencia junto con José García Ruminot, que fue presidente del Senado, respecto de los tiempos legislativos. Conocen a cada uno de los senadores y saben se puede lograr un acuerdo amplio”.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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