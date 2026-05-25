Exfiscal regional fue detenido por intentar ingresar droga a cárcel de Alto Hospicio

Funcionarios de la Brigada Antinarcóticos Iquique de la PDI detuvieron este domingo al exfiscal regional de O’Higgins, Roberto Díaz. Estoluego de ser sorprendido intentando ingresar droga al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.
Según informó Emol, el imputado es en la actualidad abogado privado y se disponía a ingresar como visita de un reo.
De acuerdo a información entregada al medio citado, en su chaqueta se le encontraron 58 envoltorios de clorhidrato de cocaína y cocaína base.
El detalle dice que eran 43,96 gramos de cocaína base y 159,9 gramos de clorhidrato. Además, de $100 mil en efectivo y un teléfono celular.
Este lunes pasará a control de detención.