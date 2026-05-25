Indagan robo de más de 110 rifles de aire comprimido a tienda de caza en Recoleta

La Fiscalía Centro Norte y la PDI investigan el robo de más de 110 rifles de aire comprimido desde una empresa ubicada en la comuna de Recoleta. El delito ocurrió durante el fin de semana largo.

Los delincuentes habrían aprovechado el interferiado para concretar el ilícito en una tienda dedicada a la venta de artículos de caza y pesca. Hasta ahora no se ha determinado cuántas personas participaron en el robo.

Los sujetos llegaron hasta la intersección de El Roble con La Africana, donde primero desactivaron las alarmas del recinto. Posteriormente, utilizaron un sistema de oxicorte para ingresar a las dependencias de la empresa.

Los antisociales lograron sustraer 113 rifles de aire comprimido, además de otras especies desde el local afectado. Las autoridades investigan si las armas serían comercializadas de esa forma o modificadas para disparar munición real.

El fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, señaló que los delincuentes “proceden a sustraer gran cantidad de rifles de aire comprimido, alrededor de 113 rifles”, junto con otras especies avaluadas en aproximadamente 100 millones de pesos, recogió Radio Biobío.

La Fiscalía también indaga posibles labores de vigilancia previas al robo. Según los antecedentes recopilados, los involucrados habrían merodeado el sector en días anteriores para intervenir los sistemas de seguridad y facilitar el ingreso al recinto.

PDI revisa cámaras de seguridad

La Policía de Investigaciones realiza diversas diligencias para identificar a los responsables del robo ocurrido en Recoleta.

Entre las pericias se encuentra la revisión de cámaras de seguridad del sector, registros que podrían ayudar a establecer cómo actuó el grupo y cuál fue la ruta de escape utilizada tras el ilícito.

Hasta ahora no se han informado detenidos por el robo de los rifles de aire comprimido ni por la sustracción de otras especies desde la empresa afectada.