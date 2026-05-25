Ministro Arrau dice que el Gobierno trabajará sobre la Política Nacional de Seguridad Pública impulsada por Boric

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, dijo este lunes que el Gobierno trabajará sobre la actual Política Nacional de Seguridad Pública impulsada durante la administración de Boric. Argumentó que esta entrega un marco suficiente para enfrentar la crisis delictual.

Según consignó Radio Biobío, en un punto de prensa en La Moneda, Arrau también abordó las críticas respecto a la existencia de un plan de seguridad claro por parte del Ejecutivo.

“Lo primero es que exista una Política Nacional de Seguridad Pública. Esa está vigente, la promulgó el presidente Boric, dura seis años y nosotros creemos que esa política es suficiente, es amplia”, afirmó.

Detalló que el Gobierno tomará ese marco como base mientras desarrolla estrategias operativas específicas en materias como combate al narcotráfico, crimen organizado y control fronterizo, consignó el medio citado.

Añadió que la normativa también obliga a convocar consejos de seguridad pública y prevención del delito. Y avanzar en reglamentos que aún forman parte del proceso de instalación de la nueva cartera.

Arrau también defendió que el Presidente Kast sí cuenta con una agenda clara en seguridad, en medio de la polémica instalada por la falta de detalles sobre un eventual plan propio y la reciente salida de Trinidad Steinert del ministerio, consignó el medio citado.

“Es bien indudable que el Presidente de la República tiene una cantidad de propuestas en materia de seguridad bastante contundente. Fueron conocidas por la ciudadanía, de hecho, uno de los grandes pilares de la campaña fueron efectivamente esas propuestas”, sostuvo.

El ministro anticipó que tras la próxima Cuenta Pública acudirán al Congreso para exponer dichas medidas.

“Daremos a conocer en los próximos días un paquete legislativo muy robusto, también de gestión inmediata y de acciones concretas, y también algunas más bien de estructuración de planes y de estas estrategias”, indicó.