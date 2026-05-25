Senadores RN presentan propuestas para el proyecto de reconstrucción nacional

Senadores de Renovación Nacional (RN) se reunieron la mañana de este lunes con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para presentarle propuestas para el Proyecto de Reconstrucción Nacional.



Si bien los parlamentarios valoraron que exista un consenso amplio sobre la necesidad de recuperar el crecimiento, reactivar la inversión, crear empleo formal y fortalecer la competitividad tributaria del país, también sostuvieron que el proyecto requiere ajustes. Esto para hacerlo más eficaz, fiscalmente responsable y con mayor impacto en la economía real.



Entre las principales propuestas al Ejecutivo se encuentran la reducción gradual del impuesto corporativo hasta un 23%; reemplazar el Crédito al Empleo por un Ingreso Social Garantizado que llegue directamente a los trabajadores formales. Establecer una tasa permanente de 12,5% para las Pymes; e impulsar incentivos a la inversión en inteligencia artificial y data centers.

Rediseñar la franquicia Sence

La integrante de la Comisión de Hacienda, María José Gatica, señaló que plantearon rediseñar la franquicia Sence en vez de eliminarla. Avanzar en Sala Cuna Universal. Precisar normas medioambientales para dar mayor certeza jurídica. Y crear un mecanismo extraordinario de regularización de deudas previsionales antiguas para Pymes y municipios.



La jefa de la bancada RN pidió una señal clara en materia de salud. Como ampliar la cobertura de mamografías gratis para mujeres desde los 40 años en adelante.



El senador Andrés Longton afirmó que “Chile necesita volver a crecer, atraer inversión y generar empleo formal. Para eso y el Senado tiene la oportunidad de perfeccionar este proyecto con medidas concretas, responsables y enfocadas en las familias, los trabajadores y las Pymes”.



La senadora y presidenta de RN, Andrea Balladares, enfatizó que las ocho propuestas buscan compatibilizar responsabilidad fiscal con reactivación económica. Fortaleciendo la inversión, la formalización laboral y la competitividad del país.

“Estamos disponibles para discutir gradualidades”

El senador Rojo Edwards sostuvo que “estamos disponibles para discutir gradualidades y mecanismos de implementación. Pero creemos que el foco debe estar en que los beneficios lleguen directamente a los trabajadores, que las Pymes tengan certezas, que Chile recupere competitividad y que el Estado no frene innecesariamente la inversión”.



Los parlamentarios reiteraron su disposición a colaborar durante la tramitación del proyecto en el Senado, con el objetivo de construir una agenda de crecimiento, empleo y desarrollo social que permita enfrentar el estancamiento económico y mejorar las condiciones de vida de los chilenos.