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Registran fuerte sismo de magnitud 6.8 en el Norte Grande del país

El SHOA confirmó que no existe riesgo de tsunami para las costas de Chile. Senapred, en tanto, reportó que el sismo se percibió entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama.

Eduardo Córdova
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Registran fuerte sismo de magnitud 6.8 en el Norte Grande del país

Un fuerte sismo de magnitud 6.8 se registró la tarde de este lunes en el Norte Grande del país. El movimiento telúrico fue percibido en cuatro regiones.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el epicentro se localizó a 12 kilómetros al sur de Calama, recogió Radio Biobío.

Profundidad de 94 kilómetros

El temblor ocurrió a las 17:52 horas. Alcanzó una profundidad de 94 kilómetros.

El movimiento sísmico se ubicó en las coordenadas latitud -22.58 y longitud -68.93. Esto de acuerdo con el reporte técnico emitido tras el evento.

SHOA confirmó que no existe riesgo de tsunami

El SHOA confirmó que no existe riesgo de tsunami para las costas de Chile, consignó Cooperativa.

Senapred reportó que el sismo se percibió entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama.

Por regiones

Región de Arica y Parinacota

  • Cuya: V
  • Codpa: V
  • Arica: IV
  • Pocon Chile: IV
  • San Miguel de Azapa: IV
  • Putre: III

Región de Tarapacá

  • Alto Hospicio: V
  • Iquique: V

Región de Antofagasta

  • Antofagasta: VI
  • Tocopilla: VI
  • Mejillones: VI
  • San Pedro de Atacama: V
  • Taltal: III

Región de Atacama

  • Chañaral: IV
  • Diego de Almagro: IV
  • El Salvador: IV
  • Copiapó: III
  • Tierra Amarilla: III
  • Caldera: III
Source Texto: La Nación / Foto: Archivo
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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