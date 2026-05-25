Registran fuerte sismo de magnitud 6.8 en el Norte Grande del país

Un fuerte sismo de magnitud 6.8 se registró la tarde de este lunes en el Norte Grande del país. El movimiento telúrico fue percibido en cuatro regiones.
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el epicentro se localizó a 12 kilómetros al sur de Calama, recogió Radio Biobío.
Profundidad de 94 kilómetros
El temblor ocurrió a las 17:52 horas. Alcanzó una profundidad de 94 kilómetros.
El movimiento sísmico se ubicó en las coordenadas latitud -22.58 y longitud -68.93. Esto de acuerdo con el reporte técnico emitido tras el evento.
SHOA confirmó que no existe riesgo de tsunami
El SHOA confirmó que no existe riesgo de tsunami para las costas de Chile, consignó Cooperativa.
Senapred reportó que el sismo se percibió entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama.
Por regiones
Región de Arica y Parinacota
- Cuya: V
- Codpa: V
- Arica: IV
- Pocon Chile: IV
- San Miguel de Azapa: IV
- Putre: III
Región de Tarapacá
- Alto Hospicio: V
- Iquique: V
Región de Antofagasta
- Antofagasta: VI
- Tocopilla: VI
- Mejillones: VI
- San Pedro de Atacama: V
- Taltal: III
Región de Atacama
- Chañaral: IV
- Diego de Almagro: IV
- El Salvador: IV
- Copiapó: III
- Tierra Amarilla: III
- Caldera: III