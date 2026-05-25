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Presentan primera carretera eléctrica de alta potencia para camiones de carga en la Ruta 5 Sur

Enel, Isa Vías y Cooperativa Copelec habilitarán una serie de electroestaciones de carga eléctrica para el transporte pesado, mediante dispositivos ultrarrápidos de 600 kW de potencia, únicos en Chile, que mejorarán la experiencia y tiempo de recarga en la ruta.

Patricia Schüller Gamboa
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Presentan primera carretera eléctrica de alta potencia para camiones de carga en la Ruta 5 Sur

El fuerte incremento en el precio de los combustibles registrado en marzo ha provocado un giro hacia la electromovilidad en Chile. Transformándose en una necesidad económica inmediata, que además contribuye a acelerar la descarbonización del transporte en el país.

En base a este nuevo escenario, y en el marco de una alianza estratégica y colaborativa, Enel junto a ISA Vías y Cooperativa Copelec, presentaron la primera Carretera Eléctrica de Alta Potencia de Chile para camiones de transporte pesado. Compuesta por distintas electroestaciones de carga ultrarrápida en la ruta, que en una primera fase unirá Santiago y Chillán, y que mejorarán considerablemente la eficiencia de traslado y la experiencia de carga de los usuarios.

La presentación oficial se realizó en el auditorio corporativo de Enel, actividad que contó con la participación de la ministra de Energía, Ximena Rincón, el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, quienes acompañaron a los ejecutivos de las empresas socias. Andrés Contreras, gerente general de ISA Vías; Patricio Valenzuela, gerente de Comercial de Cooperativa Copelec; Alberto Heller, Director Ejecutivo de Sotraser; el gerente general de Enel Chile, Gianluca Palumbo; y la gerente general de Enel X Chile, Karla Zapata.

Primera fase de la Carretera Eléctrica de Alta Potencia de Chile

En la actividad, se dio a conocer la primera fase de la Carretera Eléctrica de Alta Potencia de Chile, que contempla una red inicial de cuatro electroestaciones ubicadas estratégicamente en la Ruta Cinco Sur entre Santiago-Chillán. De las cuales dos de ellas ya están operativas: la electroestación Itahue, en la Región del Maule (km 211); y Copelec, en la Región de Ñuble (km 407), esta última con 5 dispensadores dobles capaces de abastecer a máxima potencia hasta 10 camiones simultáneamente.

Las otras dos nuevas electroestaciones, Los Lagartos (km 61) y La Platina (km 159), se encuentran próximas a entrar en funcionamiento. Esto incrementará la cobertura y disponibilidad de puntos de carga de alta potencia y disponibilidad, que soportará la autonomía operativa de grandes flotas eléctricas pesadas, ampliando la red de suministro eléctrico para el segmento camiones de transporte de alto tonelaje.

Las instalaciones desarrolladas y construidas por Enel cuentan con capacidades iguales o superiores a 1 MW. Y están equipadas con cargadores ultrarrápidos de hasta 600 kW de potencia, únicos en Chile y entre los más robustos disponibles en el mercado. Esta infraestructura responde a las necesidades del transporte de carga, que exige soluciones de recarga rápida y ubicaciones estratégicas que aseguren continuidad operacional en rutas de alto flujo.

Este modelo de alianza colaborativa, integra capacidades que permiten la atención simultánea de vehículos de carga pesada, hasta 10 al mismo tiempo, mejorando la experiencia en tiempo de carga, optimizando el uso de la infraestructura y ampliando el acceso a soluciones de carga ultrarrápida.

Source Texto: La Nación/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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