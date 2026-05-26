Delincuentes robaron camioneta que llevaba una menor de 4 meses en Puente Alto: fue salvada por el cortacorriente

Delincuentes realizaron un portonazo y robaron una camioneta con una bebé de 4 meses en su interior durante la noche del lunes en la comuna de Puente Alto. La menor fue encontrada minutos más tarde y sin lesiones.

El hecho se registró en calle Lago de Todos los Santos, cuando una mujer llegaba a su vivienda junto a su hija lactante.

El teniente de Carabineros, Fernando Muñoz, explicó que el asalto fue perpetrado por cuatro sujetos armados. Los delincuentes intimidaron a la conductora para obligarla a entregar la camioneta, recogió Radio Biobío.

La madre descendió del vehículo sin poder sacar a su hija, quien permanecía en la parte trasera en su silla de retención. Tras ello, los antisociales escaparon con la menor al interior del automóvil.

Una cámara de seguridad registró el audio ambiente del portonazo. Aunque en el registro se escuchaban sonidos similares a disparos, Carabineros señaló que no se halló evidencia balística en el sitio del suceso.

El vehículo contaba con sistema cortacorriente, por lo que avanzó cerca de 500 metros antes de detenerse frente a un local de comida ubicado en avenida Camilo Henríquez. Trabajadores del recinto encontraron a la bebé junto a una libreta con el número telefónico de la madre.

Reencuentro con la menor

Gracias a ese hallazgo, se logró contactar rápidamente a la víctima y concretar el reencuentro con su hija. “Gracias a Dios, (la camioneta se detuvo) con la menor en su interior sin ninguna lesión”, aseveró Muñoz.

Los delincuentes lograron escapar y continúan siendo buscados por la policía. Según detalló el teniente, antes del robo habrían intentado cometer otro portonazo en las cercanías.