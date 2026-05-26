Sismo en Calama: Mineduc suspendió clases este martes y llamó a sostenedores a inspeccionar establecimientos

El sismo de magitud 6.9, registrado a las 17:52 horas de este lunes, y que se localizó a 20 kms al Norteste de Calama, dejó cortes de luz y algunas afectaciones puntuales, pero se adoptaron medidas preventivas inmediatas.



La Seremi de Educación de Antofagasta informó, a través de un comunicado, que “el Ministerio de Educación informa la suspensión de clases para este martes 26 de mayo de 2026 en la comuna de Calama, debido al movimiento sísmico”.

Precisó que “se invita a los sostenedores y equipos directivos de los establecimientos educacionales a realizar una visita de inspección a los recintos junto a prevencionista de riesgo“. Esto “con el fin de verificar posibles daños. Y garantizar condiciones seguras para el retorno de las comunidades educativas”.

Suspensión en todos los establecimientos de la comuna

La suspensión alcanza a todos los tipos de establecimientos de la comuna. “Esta medida incluye a establecimientos educacionales del SLEP Licancabur, particulares subvencionados y privados”, detalló la declaración pública.

Evacuaciones preventivas en el sector minero

Evacuaciones preventivas en el sector minero, determinó la autoridad tras el movimiento telúrico.

Considerando la numerosa actividad minera en la zona del epicentro, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) activó de inmediato sus protocolos de emergencia.



Los equipos técnicos se Sernageomin supervisaron las condiciones de seguridad en las diversas faenas mineras de las regiones afectadas. Y determinaron evacuaciones preventivas en algunas instalaciones para resguardar la seguridad de los trabajadores.



Según informó el organismo, a través de redes sociales, tras la inspección, no se registraron daños estructurales en las operaciones. Ni trabajadores lesionados.