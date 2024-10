Andrés Chadwick renunció a la UDI

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, anunció la tarde de este martes que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, renunció hace dos semanas a la colectividad.

Ramírez afirmó que la decisión se adoptó tras ser salpicado en una arista del Caso Audios, vinculado al abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva.

“Me llamó hace dos semanas para notificarme que había renunciado a la UDI y lo hizo a través de la página del Servel. En esa conversación me dijo que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones, esas fueron sus declaraciones (…) siendo independiente no solamente se podrá defender mejor, sino que además en cierta forma evita que aquellos que tratan de hacer un vínculo entre la UDI y el Caso Audio, puedan hacerlo”, agregó Ramírez y aseguró que la decisión “es un acto de generosidad”.

En una declaración entregada en esta jornada Chadwick sostuvo que “ha sido una decisión dolorosa, porque es una vida dedicada a este proyecto. Por ello mismo lo asumí como un paso necesario, por cuanto jamás he incurrido, ni voy a incurrir voluntariamente, en ninguna acción que pudiese causar daño a la UDI, Chile Vamos (CHV) y nuestro sector político”.



“Tampoco daré motivo para que se ponga en duda mi trayectoria de compromiso y entrega a nuestra causa por casi 50 años”, agregó.



El servicio público, aseguró, “no ha sido una etapa, ni una oportunidad de beneficio personal. Es la vocación que me ha definido desde lo más profundo y que se inició en el privilegio de la formación recibida y la amistad compartida con Jaime Guzmán, el gran inspirador junto al cual iniciamos nuestro proyecto”.



“Necesito libertad para defenderme de las falsas infamias e injurias con las que, injusta y obsesivamente, han intentado involucrarme en hechos ajenos a mis valores de vida, con una obvia intencionalidad política que seguramente va incluso más allá de mi propia persona”, indicó más abajo en su declaración.



El también exsenador deseó éxito “a la UDI y a CHV en los desafíos electorales que próximamente se realizarán. Todos unidos que es lo que Chile necesita para salir adelante. La tarea es grande y exige por sobre todo grandeza”.



“Me retiro como militante de toda una vida, pero continúo como el amigo de siempre en la causa común de hacer un país mejor”, concluyó Andrés Chadwick en su despedida del partido.