Angélica Sepúlveda arremete contra Camila Andrade en “Gran Hermano”: “Tu carita de mosca muerta…”

Angélica Sepúlveda protagonizó un tenso momento en “Gran Hermano”, tras arremeter duramente en contra de su compañera en el reality de Chilevisión, Camila Andrade.

Todo ocurrió durante una actividad, en donde la “Fierecilla de Yungay” recordó la polémica en la que estuvo involucrada Andrade por el mediático quiebre entre Francisco Kaminski y Carla Jara.

La dinámica consistía en poner carteles con diferentes cualidades a cada concursante, y en un instante, Sepúlveda calificó a la ex Miss Chile como “víctima”.

“Víctima tiene una definición bastante clara que es: siempre buscar responsables o culpables a lo demás y nunca reconocer responsabilidades propias de los hechos, de las acciones, de las vivencias”, manifestó de entrada, según consignó Publimetro.

En la misma línea, y apuntando a la supuesta infidelidad de Kaminski con Andrade, señaló que “tú entraste acá con el eslogan de que ‘quiero que la gente me conozca, porque me han criticado, me han juzgado, yo no hice esto’, yo soy poco menos la María Magdalena a la que le tiraron puñaladas sin haber hecho nada”.

“Nadie te ha juzgado, simplemente tu carita de mosca muerta y de víctima respecto de eso, es lo que nadie te lo compra, y yo tampoco”, sostuvo.

En tanto, Andrade reaccionó y le restó importancia a los comentarios de Angelica. “Yo no le voy a responder a esta mujer, no me interesa absolutamente nada lo que sale de ti, así que esa sería mi respuesta”, sentenció.