Anthony Hopkins celebra que lleva 47 años sobrio y alienta a quienes luchan contra el alcoholismo

El renombrado actor británico, Anthony Hopkins, celebró a través de su Instagram que lleva 47 años sobrio, además, aprovechó la ocasión para compartir un mensaje de aliento a los que luchan contra esta adicción.

“Soy un alcohólico en proceso de recuperación (…) Sé que hay personas que luchan en esta cultura de la cancelación, de odio y de falta de compromiso, con niños que son acosados”, dijo Hopkins. “Y yo les respondo: Sean amables con ustedes mismos. Sean amables. Manténganse fuera del círculo de la toxicidad con las personas si te ofenden. Vive tu vida. Siéntete orgulloso de tu vida”, comentó el ganador del Oscar.

El actor aseguró que con su mensaje intentaba ser útil con aquellas personas que luchan con esta adicción. Además, añadió que hace 47 años se encontraba en una “situación desesperada” y reconoció su alcoholismo, adicción que, según sus propias palabras, pudo costarle la vida.

“No soy un experto en drogas. No soy un experto en nada. No sé nada, excepto que he encontrado una vida en la que nadie me intimida”, agregó.

Finalmente, Hopkins motivó a quienes pasan por una situación similar a tomar el mismo camino “Donde estés, busca ayuda. No te avergüences. Siéntete orgulloso de ti mismo, hagas lo que hagas, no dejes que nadie te menosprecie” dijo el actor del Silencio de los inocentes.

“Celebre como yo me celebro, aunque yo no sepa nada. Mucho amor para todos”, concluyó.