Antonia Casanova habla sobre la distante relación con su padre: “No sabía por qué no quería verme”

La participante de “Gran Hermano”, Antonia Casanova, se sinceró este domingo en el reciente capítulo del reality de Chilevisión, tras referirse a la distante relación que mantiene con su padre, el exmodelo Álvaro Casanova.

En una conversación con Miguel Martínez, con quien tiene un incipiente romance, el español le preguntó si tenía buena relación con su padre, y Antonia contestó que no.

“O sea, lo conozco porque sé quién es, porque también era modelo. Pero no, no lo veo… nunca”, mencionó, según consignó La Cuarta.

Posteriormente, confesó que cuando cumplió la mayoría de edad, su padre le envió un mensaje. “Cuando cumplí 18, me mandó un WhatsApp, como ‘feliz cumpleaños, si te gustaría conocerme o aclarar dudas, estoy acá’”, indicó.

Asimismo, la joven influencer comentó que siempre fue criada por su madre, Yuyuniz Navas, quien fue eliminada del reality hace algunas semanas, y por su abuela, la animadora Eli de Caso.

Consultada por si le hacía falta la presencia de su padre, Casanova señaló que “cuando era más chica, sí. No sabía por qué no quería verme o por qué no estaba”.

Además, contó que en su momento “le mandaba cartas, le escribía cartas, no (me respondía), no sé (por qué)”.

Por último, Miguel le dijo que “yo creo que eso al final te hizo más fuerte mentalmente, te creó esa madurez”, y Antonia concluyó que “sí, totalmente”.