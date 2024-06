Arzobispo de Santiago critica ley de aborto y eutanasia y ministra Orellana dice que su voz “es una más”

Durante el discurso del Presidente Gabriel Boric, varios parlamentarios abandonaron el Salón de Honor tras el anuncio que se ingresará un proyecto para legalizar el aborto en Chile.

Pero la polémica no se limitó a este hecho, ya que se sumaron declaraciones cruzadas entre el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.



El arzobispo Chomalí, a través de su cuenta de X, expresó su firme oposición al proyecto de ley, afirmando que las sociedades que promueven el aborto y la eutanasia son “humanamente pobres, frías y muy individualistas”.



En su declaración, Chomalí enfatizó en que “con una ley de aborto y eutanasia la fuerza de la razón cede ante la razón de la fuerza. Es inhumano solucionar situaciones humanas complejas con el uso de la violencia. Ambas leyes eliminan seres humanos inocentes. Pierden los indefensos, pierde Chile y el Estado de derecho”.



Además, el prelado destacó que “el talante de una sociedad se mide en la actitud que tiene hacia los seres humanos más débiles, es decir al inicio y en el ocaso de sus vidas. Las sociedades que promueven el aborto y la eutanasia son humanamente pobres, frías y muy individualistas. Chile no quiere eso”.



En respuesta a estos comentarios, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, señaló en entrevista con CNN que la voz del arzobispo es “una más” entre las diversas opiniones que existen en la sociedad chilena. “Chile es un estado laico y, por lo tanto, la voz del arzobispo de la Iglesia Católica no debiera pesar más que la del conjunto de todas las otras voces que vamos a debatir”, enfatizó Orellana.



La ministra también agregó que “en eso están los poderes políticos electos, en eso está el Ejecutivo, la sociedad civil, en la cual hay muchas posiciones, pero no veo que su opinión sea determinante, este es un estado laico”.