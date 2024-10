Aseguran que el impacto de un meteorito del tamaño de cuatro Everest pudo favorecer la vida en la Tierra

Un importante hallazgo obtuvo un reciente estudio liderado por la profesora de la Universidad de Harvard, Nadja Drabon, tras concluir que el impacto de un meteorito del tamaño de cuatro montes Everest hace aproximadamente 3.260 millones de años, podría haber favorecido la vida en la Tierra.

En concreto, según consignó Radio Cooperativa, el estudio fue publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), y la investigación se enfoca en cómo afectó a nuestro planeta el choque del meteorito “S2”.

Actualmente, existen pruebas geológicas de dicho meteorito en el cinturón de rocas verdes de Barberton, en Sudáfrica.

De acuerdo a la citada emisora, el equipo de la profesora Drabon realizó un minucioso trabajo, al recoger y examinar muestras de rocas separadas por centímetros y analizar la sedimentología, la geoquímica y sus composiciones de isótopos de carbono.

Con esta investigación, el estudio revela en su artículo “la imagen más convincente hasta la fecha” de lo que sucedió cuando este meteorito se estrelló en nuestro planeta.

La profesora Drabon manifestó que “pensamos que los impactos son desastrosos para la vida”. No obstante, subrayó que el estudio apunta a que los meteoritos pueden tener un lado positivo para la vida.

“Lo que este estudio pone de relieve es que estos impactos habrían beneficiado a la vida, especialmente al principio. Estos impactos podrían haber permitido que la vida floreciera”, expresó.

Cabe destacar que el “S2”, que se estima que tenía un tamaño 200 veces mayor que el meteorito que mató a los dinosaurios, provocó un tsunami que mezcló el océano, arrastrando los escombros de la Tierra a zonas costeras.

Luego, según lo informado en un comunicado de Harvard, el calor del impacto generó la ebullición de la capa superior del océano y el calentamiento de la atmósfera.

Producto de lo anterior, una gran nube de polvo cubrió todo y detuvo cualquier actividad fotosintética. Sin embargo, el análisis del equipo precisó que las bacterias son resistentes, lo que facilitó que la vida bacteriana se recuperara rápidamente.

En ese sentido, se registraron aumentos importantes en las poblaciones de organismos unicelulares que se alimentan de fósforo y hierro.

La investigación establece que las bacterias que metabolizan el hierro florecieron inmediatamente después del impacto, y esto sería algo fundamental del rompecabezas que describe la vida primitiva en el planeta.