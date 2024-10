Audiencia de Cautela de Garantías: Fiscal Armendáriz dice que Monsalve pidió a la PDI hablar con la víctima antes de la denuncia

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte reveló este miércoles, durante la audiencia de cautela de garantías, que el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien está acusado por violación, realizó distintas “gestiones previas” antes de ser denunciado.

De acuerdo a lo indicado, la exautoridad de Gobierno le pidió a un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) hablar con la víctima.



Esto se suma a la orden de Monsalve de revisar las cámaras de seguridad del Hotel Panamericano y el restaurante, luego donde habría ocurrido el delito de violación el pasado 22 y 23 de septiembre.



Según consignó Emol, durante la fundamentación del fiscal para que la defensa no acceda a la carpeta investigativa, en el marco de la audiencia de cautela de garantías, Armendáriz sostuvo que “entre el imputado y la víctima hay una relación asimétrica. Uno es el jefe de la otra, pero además no es cualquier jefe: es una figura pública, tiene peso en el ámbito social, poder, influencia, alcance. No es cualquier jefe”.



Añadió que “ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia, ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado: ordenó llevar adelante diligencias con sigilo que, su señoría, no solo consistieron en estas intervenciones de cámaras, sino que además llegaron al círculo íntimo de la víctima”.



“El primer detective que habló con la víctima fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas, pedidas (…) por parte del imputado”, indicó.



Detalló que “se acercaron a su departamento y el imputado Monsalve le señaló a la Policía de Investigaciones (…) que se acercaran a la víctima”.

“No sabemos si se va a repetir. Y esta es una investigación que está en curso, que está recién empezando”, sostuvo el fiscal, informó Emol.



Armendáriz sostuvo que se han enterado también de “diligencias de esa naturaleza en otros recintos distintos. No solo en el restorán donde se originan los hechos, ni en el lugar (hotel) en donde se desarrolló el delito, sino que además en otros lugares”.