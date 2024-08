Bancada de Mujeres por la Libertad llama a ministra Orellana a que se pronuncie por violaciones a los DDHH de las mujeres en Venezuela

Con una carta dirigida a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, la Bancada de Mujeres por la Libertad -que hoy preside en forma de subrogancia la diputada Flor Weisse (UDI)- solicitó a la secretaria de Estado que se pronuncie respecto a la situación que se vive en Venezuela, tras las elecciones del pasado domingo en dicho país y se refiera especialmente a las persecuciones que se están realizando contra miles de mujeres opositoras al régimen de Nicolás Maduro.

En la misiva, las legisladoras que integran la instancia legislativa aseguran que los resultados dados a conocer por el gobierno venezolano han generado un “impacto devastador en muchas mujeres, muchas de ellas madres solteras, que han visto truncada la posibilidad de reencontrarse con sus familias”.

Por ello, en el documento las legisladoras solicitan a la ministra Orellana “su pronunciamiento público en apoyo a estas valientes mujeres y su lucha por la libertad y la justicia. Su voz y su posición son fundamentales para visibilizar esta causa y sumar esfuerzos internacionales en pro de la equidad de género y los Derechos Humanos”.

Al respecto, la diputada Weisse aseguró que es necesario que la ministra Orellana “levante la voz por el abuso a los derechos humanos de las mujeres de Venezuela, que están sufriendo hoy día, además del fraude electoral, del atentado contra la democracia, el abuso de sus derechos y también de sus familias. Ya van 12 fallecidos de lo que conocemos. No sabemos cuántos son hijos de esas mujeres que hoy día sufren y necesitamos, imperativamente, que la ministra de la Mujer levante su voz por esas mujeres”.

Por su parte, la diputada Marlene Pérez pidió al Ejecutivo “no tener ambigüedades, (lo que ocurre en Venezuela) se debe condenar y se debe condenar con mucha fuerza. Acá hay muchas mujeres venezolanas que vinieron a nuestro país no por decisión, no tenían otra opción y hoy día muchas de ellas tenían la esperanza de poder regresar a su país. Pero por la dictadura de Maduro, hoy día eso no es posible”.

“Destacamos la valentía de María Corina Machado y de cada mujer venezolana que pudiendo haber abandonado el país se quedan incluso exponiendo sus vidas. No podemos dejar de protegerlas sobre todo porque su único pecado es o ha sido ser la voz de tanta injusticia que ocurre en Venezuela”, comentó por su parte la diputada Marta Bravo.

En tanto, la diputada María Luisa Cordero hizo un llamado “a todas las mujeres chilenas de todo Chile y levantemos nuestra oración para que caiga ese bastardo que se llama Maduro”.

PREOCUPACIÓN POR MACHADO Y GONZÁLEZ

“Yo estoy muy preocupada por la vida y la seguridad de María Corina Machado y de Edmundo González”, añadió a su turno la diputada Chiara Barchiesi, junto con asegurar que Maduro “ha tenido la desfachatez de atribuirle la culpa de la muerte de venezolanos que lo único que quieren es libertad. (Esto) me recuerda por ejemplo a Jeanine Añez, una tremenda política boliviana que hoy día está en la cárcel porque después del fraude de Evo Morales en Bolivia, resulta que ella asumió la Presidencia Constitucional y hoy día es una presa política”.

Mientras que la diputada Catalina del Real abogó por “aquellas madres que no pueden ver a sus hijos, con aquellas abuelas que no conocen a sus nietos, con todos los venezolanos que están por el mundo que no pueden regresar a su país por causa de esta sangrienta dictadura que hoy día ha asesinado a más de 12 personas, ha apresado a más de 200 personas y que hoy día no tenemos la cifra exacta de cuántos heridos y perseguidos hay”.

La misiva también fue firmada por las legisladoras Sofía Cid, Marcia Raphael, Sara Concha, Gloria Naveillán, Francesca Muñoz, Carla Morales, Natalia Romero, Camila Floresy Ximena Ossandón.

Finalmente, todas las legisladoras emplazaron al gobierno del Presidente Gabriel Boric, para que a través de la ministra Orellana “reconozcan la fortaleza y determinación heroica de las mujeres que hoy luchan por la libertad para Venezuela y en particular por el liderazgo y convicción de María Corina Machado que ha sabido enfrentar y oponerse al régimen, para hacer prevalecer la democracia”.