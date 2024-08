Barack Obama cerró la Convención Demócrata y respaldó la candidatura de Kamala Harris

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, asistió este martes a la Convención Nacional Demócrata celebrada en Chicago, donde llamó a la unificación del país norteamericano por medio de Kamala Harris, candidata demócrata para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.

“No sé ustedes, pero yo estoy en llamas esta noche”, comenzó diciendo en el United Center Arena, el templo deportivo de los Chicago Bulls. “Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo (…) Estamos listos para la presidenta Kamala Harris. Y Kamala Harris está lista para el trabajo”, declaró, frente a los vitores de los asistentes.

El exmandatario abogó por la unificación de un país polarizado: “Creo que lo que ansiamos es volver a un país en el que podamos trabajar juntos”. Sobre la misma línea, Obama enfatizó en que las próximas elecciones se tratan sobre “la restauración de lo que Lincoln llamó, a la vera de una guerra civil, de ‘nuestros lazos de afecto’”, recogió Emol.

Tras ello, aseguró que “Donald Trump quiere hacernos creer que este país está dividido sin esperanzas entre nosotros y ellos (…) Es uno de los más antiguos trucos en política (…) Ya vimos esa película, y sabemos que las secuelas son usualmente peores”.

Sin embargo, advirtió: “Ahora es hora de pelear por el país en el que creemos. Y no se equivoquen, será una pelea”.

Obama fue antecedido por su esposa Michelle, quien se refirió al clima que se sentía en las instalaciones del estadio. “Algo mágico que está en el aire. Es el poder contagioso de la esperanza, la anticipación, la energía, la alegría de estar una vez más en la cúspide de un día más luminoso”, declaró.

.@KamalaHarris and @Tim_Walz believe in an America where "We the People" includes everyone. Because that's the only way this American experiment works. And despite what our politics might suggest, I think most Americans understand that. pic.twitter.com/hGZnK7A0ys