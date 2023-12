Beatriz Hevia tras el plebiscito: ” Lo que corresponde es volver los ojos a las urgencias sociales”

La expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Partido Republicano), abordó los resultados del plebiscito constitucional y manifestó que no significó un “fracaso” para su sector.



En conversación con Radio Duna, señaló que “corresponde volver la mirada nuevamente a las urgencias sociales luego del resultado de ayer”.

“Las urgencias sociales no pueden seguir esperando, después de cuatro años lo que corresponde es volver los ojos a las urgencias sociales y trabajar por las soluciones que lleguen de una buena vez”, aseguró.



Añadió que el resultado del domingo no lo ve “en ningún caso como un fracaso, sí es una derrota electoral, no logramos convencer a la mayoría del electorado de que este texto era mejor para el devenir del país”.



“Lo que da cuentas es que efectivamente ahora se puede trabajar en soluciones concretas con el texto constitucional que tenemos, me parece que hay que seguir en esa línea y trabajar en las soluciones de una buena vez”, indicó.



Al ser consultada respecto a que faltó para que ganara la opción “A favor”, dijo que cree “hubo múltiples factores involucrados, sin embargo, creo que no hay que olvidar que este proceso partió con un rechazo y una distancia desde la ciudadanía”.



“Llegará el minuto de hacer el análisis de ver cuánto pesó, por el lado de la derecha los que no apoyaron la propuesta constitucional, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo y revisar con tranquilidad y pausa los datos”, añadió.



En esta línea, Hevia recalcó que “por supuesto que uno podría haber esperado que algunos actores políticos se sumaran de manera previa o antes del plazo que lo hicieron” y subrayó no estar “en una línea de buscar responsables, creo que sería un error”.